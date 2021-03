Compartir ! tweet





Todos quieren ser los candidatos a los tres Distritos Locales, por todos los partidos; ahora alzan la mano Andrés Rico, Abraham Montijo y el Chemita Urrea. Que está pasando?

Para no ceerse: El Chemita Urrea dice que dejó la dirección de TV Azteca Sonora para venir a hacer cola por la candidatura Morena-PT-PVEM a diputado por el XVI Distrito. De no creerse!

Arrecia la versión de que Durazo “sentó” al Siri Salido y se hizo a un lado por la Alcaldía; Ana Gabriela ya indignada porque también a ella logró “sentarla” lo aborrece igual o peor que la Petra

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Los demonios políticos andan sueltos en Cajeme con tantísimos suspirantes a cargos de elección popular en Cajeme, especialmente aquellos que pretender diputados locales y alcalde de Cajeme.

No digiere uno una sorpresa cuando tenemos otra, y es entre los partidos de ambas alianzas y coaliciones, en dias pasados hubo dos casos.

Por el PRI, el presidente del comité local, Andres Rico Perez, casi de manera exigente, por no decir agresiva, dijo un ya basta a tantas “sentadas” que ha sufrido en aras de la unidad del partido.

Y advierte en su cuenta de Watsapp que ahora ya nadie lo va a detener y anuncia su registro al XVII Distrito Local, por cierto, con mucho mas mérito que la fresita de la Kiki Diaz-Brown, sin merecimiento alguno.

Luego, antier sábado, en la cuenta en Facebook de un agrónomo que va apareciendo una foto con varios agronomos en la que dan a conocer su propuesta y apoyo para el ingeniero Abraham Montijo Cervantez para el mismo Distrito XVII.

El viernes, nuestro amigo de la Mesa Plural del Yori Inn, licenciado Pedro Haro, llegó un poquito tarde, a eso de las 12. Venía de platicar con el Lic. Gabriel Baldenebro en sus oficinas del Itesca, y a pregunta expresa, Pedro nos dijo que Gabriel sigue firme en su proyecto por la nominacion tricolor al XVII.

Ah, Montijo busca el Distrito XVI, no el XVII, aunque el delegado de la SEC llega tarde ante tanto trabajo social y de gestoría de Armando Alcalá, quien le ha dado varias vueltas al municipio, así que se entiende ese destape tardío de Montijo y si en realidad merecería la candidatura.

En tanto, por los Morenos y sus partidos satélites –por no decir mas feo–, PT y PVEM, de repente nos anuncia el Chemita Urrea que ha decidido renunciar a su cargo de director de TV Azteca Sonora para buscar la candidatura por esa coalición al Distrito XVI, aquí si, sin merecimiento alguno, ah, habiendo gente sería que se pregunta como es que dejó la televisora para venirse a hacer cola por una diputación?

Por el lado del PT, por el XVI y el XVII buscan llegar a la próxima Legislatura Local, Jaqueline Valenzuela y Alfredo Perez Ruiz vía la Coalición con Morena y el Verde, pero difícilmente llegarán. Ambas posiciones serán para Morena.

Y aunque al PT se le dio Distrito XV para ir solos sin coalición, nos enteramos que Alfonso Durazo logró convencer al Siri Salido por ese Distrito a cambio de hacer a un lado su obsesión por la Alcaldía de Cajeme, casi a regañadientes.

Y a falta de comunicación e información oficial o extraoficial con algunos de sus amigos cercanos en la estructura Petista pues con él es muy difícil platicar ni por teléfono o mensajes vía Watsapp, el “sentón” habría sido real.

Que Alfonso por ninguno motivo queria que fuera candidato a la alcaldia por temor a dividir los resultados de la elección constitucional y que el coletazo pudiera afectarle, siendo el Siri un personaje muy estimado y querido por las clases populares.

Incluso, se sabe precisamente que esa incómoda petición se la hizo Durazo de manera personal la ultima vez que vino a Obregón y que de manera extraña lo mando llamar a las oficinas de Morena.

Y como en política no hay casualidades, por eso el vacío que la dirigencia nacional y estatal en su toma de protesta como “candidato” del PT a la gubernatura. Ni Ana Gabriela, ni Alberto Anaya ni Fernández Noroña.

Para concluir, un amigo personal de la Guevara nos dijo que odia a Durazo igual o peor que Petra Santos por dos razones: Primero, se movió en Palacio Nacional para sacarla de la jugada por la gubernatura de Sonora y, segundo, con buenas o malas intenciones sacó al Siri de la jugada por la alcaldía.

No se que sabrán al respecto Alfredo Ruiz, Jaqueline Valenzuela y el propio Orlando Salido.