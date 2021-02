INE se declara en quiebra para consultas; tiene un déficit de 1,500 millones de pesos

Compartir ! tweet





Informó que no cuenta con fondos para los ejercicios sobre expresidentes y revocación de mandato

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no tiene dinero para organizar la consulta ciudadana de agosto para juzgar a los “actores políticos del pasado”, ni para preparar la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, prevista para marzo de 2022.

Lo anterior quedó de manifiesto durante la sesión del Consejo General del INE, en la que se aprobó un acuerdo sobre disciplina presupuestal para las elecciones de junio, acorde con el recorte de 870 millones de pesos para el gasto del organismo electoral en este año.

El INE se declaró imposibilitado para generar metas de ahorro en su presupuesto anual, al recordar que tiene un déficit de mil 500 millones de pesos y la urgencia de organizar las elecciones del 6 de junio próximo.

Ante el recorte al gasto del INE, aprobado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados en 2020, la consejera Norma de la Cruz sugirió generar metas de ahorro este año; el resto de los consejeros calificaron la propuesta de inviable.

La situación presupuestal en que se encuentra el instituto teniendo que realizar una consulta en agosto y quizás iniciar los trabajos de una revocación de mandato en marzo (de 2022), genera una situación nunca antes vista en esta institución”, advirtió el consejero presidente Lorenzo Córdova.

Recordó que por esa razón se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por no recibir asignación de recursos del Legislativo para la consulta de agosto.

Informó que, por ello, se encuentra en pláticas constantes con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para dar una salida al tema.

Le reconozco la preocupación de entender la situación en que se encuentra el INE y estamos a la espera de una respuesta”, destacó el consejero presidente del INE.

El consejero Ciro Murayama ejemplificó: “pretender que hay derechos de la ciudadanía y obligaciones del Estado que se hacen sin dinero, es una tomadura de pelo. Es como si se afirma que hay educación para todos, pero no se asigna presupuesto a la SEP”.

El Consejo General del INE presentó el proyecto de medidas de racionalidad y disciplina presupuestada que deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación como parte de las obligaciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación.