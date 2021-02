No es momento de bajar la guardia ante el COVID-19: Director del HGE

• Ante la tendencia a la baja de casos en el nosocomio

Hermosillo, Sonora; febrero 25 de 2021. Una notable disminución de casos de COVID-19 ha permitido que el Hospital General del Estado (HGE), pueda volver poco a poco a reconvertirse en hospital no COVID, sin embargo, se deben de seguir realizando las acciones preventivas para evitar que los contagios vuelvan a la alza en la entidad, informó Marcos Serrato Félix.

El director del HGE explicó que la afluencia de pacientes con dicho virus ha ido disminuyendo, lo que ha significado un alivio para el personal médico y de enfermería que mostraban signos de cansancio acumulado.

Se cerró, dijo, un área de cuidados intensivos de manera temporal, ya que la demanda así lo permitió, y se aprovechará para darle servicio de mantenimiento preventivo a ese espacio, “por lo que les pedimos encarecidamente a la población que nos ayuden a que no llegue una tercera ola de contagios”, señaló.

Mencionó que ahora más que nunca se deben mantener las medidas de prevención e higiene, como el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia, pues si bien ha disminuido la incidencia de COVID-19, se deben redoblar esfuerzos para mitigar la transmisión del virus.

Serrato Félix advirtió que si en este momento se relajan dichas medidas se podría volver a lo que ya se vivió, con hospitales saturados.

Señaló que actualmente el HGE tiene una sala para pacientes COVID y una unidad de terapia intensiva de las dos que se tenían.

El director del nosocomio reiteró el llamado a quedarse en casa en la medida de lo posible, no confiarse en la tendencia a la baja en la ocupación hospitalaria, ya que si la gente sale de vacaciones y se reúne en grupos grandes, puede presentarse una tercera ola de contagios que puede cobrar muchas vidas.