Compartir ! tweet





¿Cuáles son los peligros de ser prestanombres?…- La gravedad de aparecer como prestanombres es que puedes ser acusado de cómplice en diversos delitos fiscales o fraudes. ¡Échale un ojo a las principales razones para no hacerlo!

IMPRESIONANTES LAS DECLARACIONES DEL ex funcionario de PEMEX Emilio Lozoya, al entregar las cabezas de tres ex presidentes de la república, a cambio de ser testigo protegido y con algunos privilegios que le fueron aceptados por la FGR, una vez entregó y dijo todo lo que sabe de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, a los cuales, se les elaboró un expediente de investigación

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

EN CAJEME HAY ALGUNOS CASOS DE ESTOS. Parece ser, una persona se presentará a declarar sobre estos actos de corrupción…- FIJESE BIEN: ¿Te han pedido prestado tu nombre para aperturar un proyecto, un crédito o aparecer como dueño de un bien mueble, inmueble o empresa de un tercero?…- Antes de aceptar, entérate de los riesgos que implican estas acciones…- ¿Qué es un prestanombres?…- El prestanombres es una persona que finge realizar operaciones financieras y asume las obligaciones como si fueran suyas, sin embargo el dinero obtenido por dichas transacciones es en realidad para otra persona…- ¿Sabías que legalmente, al acto de ser prestanombres se le conoce como testaferrato y es un término procedente de un concepto italiano que puede traducirse como “cabeza de hierro”?…- ¿Cuáles son los peligros de ser prestanombres?…-

La gravedad de aparecer como prestanombres es que puedes ser acusado de cómplice en diversos delitos fiscales o fraudes. ¡Échale un ojo a las principales razones para no hacerlo!…- Los recursos pueden ser utilizados para financiar la delincuencia organizada: este sector criminal busca mantener el anonimato de sus acciones y mediante el uso de testaferros han encontrado una salida fácil a sus actividades…- Corres el riesgo de caer en un robo de identidad: ¿has pensado que al otorgar tus datos personales puedan ser utilizados para un robo de información e identidad?, ¡no lo permitas!…- Podrías quedarte con deudas ajenas: toma en cuenta que si solicitas un crédito a tu nombre, y el sujeto que te pidió el favor de hacerlo se retrasa o no lo paga, tú serás el único responsable de la deuda….- Podrías incurrir en lavado de dinero o evasión de impuestos: ten cuidado, podrías estar ayudando a llevar a cabo actos tipificados como graves…- ¡aguas!…-

QUE IMPRESIONANTES LAS DECLARACIONES DEL ex funcionario de PEMEX Emilio Lozoya, al entregar las cabezas de tres ex presidentes de la república, a cambio de ser testigo protegido y con algunos privilegios que le fueron aceptados por la FGR, una vez entregó y dijo todo lo que sabe de Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, a los cuales, se les elaboró un expediente de investigación, para corroborar los declarado por el ex funcionario de PEMEX…- UNA COSA ES CIERTA, el Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, no tiene que ver en este caso, porque, quien los está entregando con su declaración, es Lozoya. En sus señalamientos contra estos tres ex presidentes, el ex funcionario de PEMEX, dio a conocer cifras millonarias de dólares y de pesos que se llevaron de las arcas-nacionales del erario público, recursos, que habrán de recuperarse con el poder de la Fiscalía General de la Republica, porque ese dinero le pertenece a todos los mexicanos…- D

E IGUAL MANERA, les informo que en ese expediente vienen los nombres de ex senadores que fueron sobornados para aprobar la Ley de Reforma Energética, vienen nombres de ex secretarios de Hacienda, nombres de funcionarios, y hasta el nombre de una mujer periodista, a la cual, Emilio Lozoya, le llevó un regalo costoso (bolsa de mano de 100 mil pesos) por instrucciones de uno de los ex mandatario del país…- TODO ESTE CASO, dijo López Obrador, será investigado a fondo por el personal de la Fiscalía General de la Republica, para fincar responsabilidades contra quien o quienes resultes responsables, de este impresionante saqueo (ROBO)…-

POR OTRA PARTE, en lo que se refiere a el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo están denunciando por delincuencia organizada, “lavado” de dinero y defraudación fiscal, argumentos que se dice, ya están en el expediente de las acusaciones de Emilio Lozoya, contra el nombre del mandatario Tamaulipeco. Este asunto, el Lic. Alejandro Gertz Manero, aseveró que el procedimiento en contra de Cabeza de Vaca se realizará con transparencia y no habrá “venganza de ningún tipo”, ya que indicó que “el juicio va a ser público ante el Congreso, con todas las pruebas de quienes denunciaron. Estamos sometiendo a todos los diputados de todos los partidos para que analicen caso y lo traten con trasparencia”…-

AQUÍ HAY ALGO IMPORTANTE y que nadie ha dicho nada. Escuché a un periodista del PORTAL-campechaneando de la ciudad de México, decir que el asunto del Gobernador de Tamaulipas, es más grave de lo que parece, ya que un escuadrón de Policías DE ELITE que están al servicio de Javier García Cabeza de Vaca, fueron grabados por UN DRON en los precisos momentos que ejecutaban a 19 migrantes de Guatemala. Cosa que llamó la atención de las autoridades de este país guatemalteco, y solicitó al Gobierno Mexicano una explicación de la desaparición de sus ciudadanos, ya que las ultimas comunicaciones con ellos, fue del vecino estado de Tamaulipas. Al no recibir respuesta de México, solicitaron apoyo de Estados Unidos de América, y les fueron enviados los videos captados por EL DRON de tal ejecución, cosa que alertó al mandatario de Guatemala, e inmediatamente se comunicó con el Presidente de la Republica de México y se giraron las instrucciones para el desafuero de Cabeza de Vaca, para actuar en consecuencia contra su persona…- CON ESTO ULTIMO, trono la bomba y el Poder Legislativo, tomará la decisión de su desafuero por LA MAYORIA DE MORENA…- VARIOS gobernadores temen una represión contra sus ellos, porque la cámara baja, está conformada por mayoría de puros diputados de MORENA…- ¡AGUAS!.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71