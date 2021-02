Compartir ! tweet





La ignorancia, tarugada e idiotes de Lamarque al decir que “a Cajeme le ha ido mal porque la gobernadora es del PRI”. Y a Hermosillo le a ido bien y es de Morena

Lamarque y Carvajal, par de cobardes, traidores; en dos años no han exigido apoyos en el Congreso para Sonora ni Cajeme; no merecen un sólo voto de nuevo

Ambos deberian exigirle a AMLO y hasta a apanterarsele para que cumpla con la entrega de los $500 millones, pero le tienen pavor!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

No entiende o aprende Javier Lamarque, quien con tal de estar marcando presencia en los medios dice cuanta tarugada o idioteces se le ocurre, como fue, primero, con del voto forzado o a “guevo” de la nefasta reforma a la Ley Eléctrica que priorisa energias sucias y cara en lugar de las las limpias y baratas.

Y, segundo, lo que dijo ayer, de que la situación difícil que hoy vive Cajeme se debe a que el gobierno estatal lo tiene el PRI y al impacto de la pandemia del Covid-19.

“Cuando el Gobierno del estado sea morenista fluirán mejor los recursos para Cajeme”, dijo el defeño-cajemense quien al igual que Amlo ha estado peleado con el trabajo desde hace muchisimos años.

Su ignorancia y perversidad política es tal, que Lamarque que se dirige a unos ignorantes yinformados –igualito que Lopez–, como si no supiéramos que el municipio de Hermosillo es gobernado por la morenista y expanista Celida Lopez.

A Hermosillo le ha ido requetebien con una alcaldesa de Morena y una gobernadora priísta, trabajando ambas de manera coordinada, y hasta a habido apoyo federal para obras de infraestructura, como nuevas calles pavimentadas.

Lo que Javier debería hacer –junto a Marco Carvajal–, es exigirle y apanterarsele a Lopez para le cumpla a Cajeme el compromiso de los $500 millones que serian para obras de infraestructura urbana y rural, como repavimentacion de calles y mejoras en las obras pluviales, como los drenajes pluviales.

Es mas, si tanto quieren a Cajeme, ese parecito de legislineadores de Morena tempranito todas las mañanas deberian llevar sendos cartones al Zócalo exigiéndole al Des-Presidente que cumpla y envíe a Cajeme esos 500 millones de pesos.

Pero no lo van a hacer, sería su muerte política dentro de Morena, como tampoco supieron luchar por Sonora y Cajeme en el primer y segundo Presupuesto Federal y como cobardes y lacayos de Lopez hasta aprobaron recortes para Sonora y Cajeme, como también prestarse al abusivo y criminal recorte de recursos federales al agro, educación, ganadería, lo de las estancias infantiles, etc

Y aún así, ese par de cobardes y sinvergüenzas de Morena de nuevo andan pidiendo el voto de los cajemenses, Javier, que pretende reelegirse como diputado federal o volver a ser Alcalde, y “Barbajan”, que quiere ser diputado local por el Distrito XV, también por Morena.

Ni un sólo voto para ambos si vuelven a aparecer en las boletas del 6 de junio. No se lo merecen!

Ah, y con respecto a su voto para favorecer las energias sucias y caras y rehacer al voras y nefasto monopolio estatal de la CFE por instrucciones de Lopez, dando Javier una serie absurdas razones en un tema que no conoce, en su propia de cuenta de Facebook, con elegancia le enviaron el siguiente mensaje:

“Javier, no digas tonterías, no seas ignorante de un tema que ni conoces. Tu y tus compañeros de banca han convertido a la Camara de Diputados en una ” Oficialía de Partes” del Ejecutivo Federal. Cómo explicar eso de no quitarle ni una coma a la iniciativa destructora de Lopez. Que lamentable. En esas condiciones me avergüenza que seas Diputado Federal por el VI Distrito-Cajeme!.