OPS pide prioridad para región de las Américas en vacunación anticovid

Compartir ! tweet





La OPS señaló que comparte y respalda la preocupación de México y de otras naciones para lograr una distribución equitativa de las vacunas contra covid-19

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) exhortó a la comunidad mundial para que la región de las Américas se convierta en una prioridad durante la venta, distribución y entrega de las vacunas contra covid-19.

Carissa F.Etienne, directora de la OPS, señaló que ante la escasez de vacunas, se debe considerar que esta región “es la más golpeada” con un impacto desproporcionado del virus SARS-CoV-2, por lo que continúa siendo el epicentro de la pandemia y aún no está fuera de peligro, ya que registra el 50 por ciento de los casos a nivel mundial y el 65 por ciento de todos los fallecimientos a causa del coronavirus.

El creciente acceso de las vacunas contra covid-19 en las Américas debe ser una prioridad mundial. Nuestra región ha sido más golpeada que cualquier otra región en el mundo. Aproximadamente 28 países y territorios han empezado a aplicar vacunas en la región, después de firmar acuerdos bilaterales con los productores o haber recibido donaciones de otros países, pero esto no es suficiente y tampoco es aceptable.

El poder que tienen las vacunas para salvar vidas no debe ser un privilegio para unos pocos, sino un derecho para todos, especialmente para los países que tienen un mayor riesgo como aquellos que están en las Américas y que siguen siendo el epicentro de la pandemia. Nuestra región necesita tener vacunas tan pronto como sea posible y tantas como sea posible para poder salvar vidas”, advirtió.

La directora de la OPS añadió que en el continente 78 millones de personas ya han sido vacunadas – la mayoría están ubicadas en América del Norte- ya que en Latinoamérica y el Caribe apenas se han vacunado 13 millones de personas.

Por su parte, Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, señaló que comparte y respalda la preocupación de México y de otras naciones para lograr una distribución equitativa de las vacunas contra coronavirus.

Añadió que el mecanismo COVAX -que apoyará a los países con menos recursos para adquirir vacunas -, cumplirá con la entrega acordada para América Latina y el Caribe a más tardar en marzo y señaló que la entrega ya inició en Ghana que se ubica en el Continente Africano.

Vamos a ser muy claros, las vacunas tienen una cantidad limitada, entre más acuerdos bilaterales se realicen en el mundo para la compra de vacunas anti covid, la disponibilidad empieza a disminuir.

Entonces tener un mecanismo como COVAX, que tenga la capacidad de distribuir las vacunas de una manera equitativa es una victoria para el mundo”, señaló Jarbas Barbosa.