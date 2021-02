Entrega Gobernadora Pavlovich apoyos para proyectos productivos y supervisa obra en la colonia Sahuaro

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; febrero 23 de 2021. Quienes más lo necesitan cuentan con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de acciones que les permitan mejorar su calidad de vida, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al entregar insumos para proyecto productivo, kits de atención para COVID y sillas de ruedas en la colonia Sahuaro.

Acompañada por Karina Zárate Félix, directora de DIF Sonora, la mandataria estatal llegó al domicilio de la señora Rosa Oralia Guillén Ayón, quien fue beneficiaria de un proyecto productivo para montar su taller de costura en su casa, para el cual en esta ocasión le entregó rollos de tela para poder confeccionar sus prendas.

“Todo va encaminado, tenemos cursos del Icatson, ella sabía coser muy bien, pero también estudió un año en el Icatson y perfeccionó su taller de costura, la apoyamos con esta máquina de coser y en este momento le trajimos rollos de tela de diferentes tipos para que siga apoyándose en su economía familiar y siga haciendo lo que hace, y nos ayude haciendo una cadena de favores para la gente, que pueda hacer alguna prenda para alguien que lo necesite mucho, que nos ayudemos entre todos”, indicó.

La señora Rosa Oralia Guillén Ayón tomó un curso de costura a través del Icatson para perfeccionar sus conocimientos sobre este oficio y con el respaldo de un proyecto productivo del DIF Sonora abrió en su casa el taller de costura “Blagui”, actividad con la cual aporta al sustento de su familia.

Al recibir a la gobernadora Pavlovich en su casa, la señora Rosa agradeció el apoyo de entrega de rollos de tela, ya que estos insumos le serán de gran utilidad para su emprendimiento.

“Estoy muy agradecida con ella por haberme apoyado de esta manera, me siento muy contenta y agradecida con ellos por este proyecto, porque ya van dos, el proyecto de las máquinas que me ha servido mucho y por eso estoy trabajando, y ahora con este proyecto me voy a sentir muy apoyada”, expresó.

Como parte de su recorrido por la colonia Sahuaro, la gobernadora Pavlovich entregó cobijas y kits de atención para el COVID, los cuales incluían todos los aditamentos para la atención de la enfermedad desde casa en una primera etapa, ahí hizo un llamado a la ciudadanía a seguir con los cuidados y buscar atención médica ante la presencia de cualquier síntoma.

“Es un kit COVID que es muy importante: termómetro, oxímetro, vitaminas, medicinas, esperemos que no, pero por si les pega tengan cómo salir adelante en la primera etapa, también hay que ir al doctor, con el oxímetro ustedes saben cómo van”, señaló.

La mandataria estatal supervisó también los trabajos de pavimentación a base de concreto asfáltico de la calle Profesor Vicente Mora, entre Ángel García Aburto y Luis Orcí, en la colonia Sahuaro, la cual se prevé concluya en junio de este año.

Al finalizar la jornada, la gobernadora Pavlovich entregó sillas de ruedas a jóvenes con discapacidad motriz, con la que podrán mejorar su movilidad y su calidad de vida.