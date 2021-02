Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

NO QUIERO PENSAR MAL, pero mi intuición como ´periodista, me dice que hay algo turbio en el destino de los recursos legislativos que gestionó el diputado Raúl “El Pollo” Castelo, junto al diputado Orlando “El Siri” Salido, para la rehabilitación del área deportiva del Campo 5…- Hice una investigación sobre el caso, y me topé con que no hay dinero para ejecutar tal obra para este parque recreativo con el responsable de obras municipales, ya que solo dijo tener recursos para obras contempladas como la rehabilitación del área deportiva de Pueblo Yaqui, para alumbrado público de la calle 400, para La Tinajera, para El Portón, entre otras obras más, pero, que yo sepa, el Siri, nunca mencionó en sus entrevistas con los medios de comunicación recursos para obra del campo 5, dijo, el funcionario responsable de aplicar los recursos legislativos que se destinan para obras del municipio de Cajeme…-

CURIOSAMENTE YO LE CONTESTE al encargado de obras municipales que me había comunicado vía telefónica con el Diputado Raúl “El Pollo” Castelo, para saber el monto destinado para la obra del Campo 5, y argumentó que desconocía la cantidad de los recursos que había gestionado para esa obra, ya que él solo, había participado con el 50% de los recursos que se ocupaban, ocupándose del resto del dinero, el diputado Orlando “El Siri” Salido…-

TRATE DE COMUNICARME con el vocero de prensa del diputado Orlando “El Siri” Salido, para conocer sobre este asunto, pero me fue imposible localizar a cualquiera de los dos, ya que PURO BUZON me mandaba la línea telefónica…- AQUÍ ESTA LO INTERESANTE, el diputado Raúl “El Pollo” Castelo, reconoce que si mando el 50% de este dinero para esta obra, para aplicarlo al área deportiva del Campo 5, pero, el titular responsable de las obras municipales, desconoce el paradero o destinó a donde fue a parar este dinero que se manejó entre ambos diputados…- TENDRE QUE INVESTIGAR MAS, para dar con este dinero que fue destinado para los habitantes del Campo 5, ya que con estas contradicciones entre estas personas, algo me dice que mi intuición no me está fallando, y algún, o, algunos funcionarios de primer nivel del ámbito federal, estatal, o, municipal, está protegiendo a quien desvió este dinero con fines de apoyo personal…-

NO QUIERO PENSAR MAL, pero, mis antenas andan trabajando con todo para dar con el responsable de este acto ilícito, si es que se dio. Lo importante es saber a dónde se fue éste dinero, o,…- ¿quién se lo llevó?……………….-

SOBRE LOS ASPIRANTE A CANDIDATOS a la alcaldía de Cajeme por MORENA, por ahí apareció una declaración del aspirante a éste puesto Andrés Salas Sánchez, quien coincide con su colega José Carlos Galindo, ya que ambos argumentan que hay que esperar los tiempos para tomar una decisión entre todos los aspirantes registrados para ser el candidato oficial, los cuales, por el momento se encuentran trabajando en la mesa de diálogo para ir por la unidad de quien sea el representante de MORENA en Cajeme en este próximo proceso electoral que se avecina…- SE MANEJA que algunos aspirantes andan emitiendo opiniones en redes sociales por desesperación y sin sustento alguno, ya que el método de selección para elegir a los candidatos por MORENA, es con la insaculación, el consenso y la encuesta…- SI LAS PRIMERAS DOS NO FUNCIONAN, se irán por la ENCUESTA, para elegir el perfil idóneo que los deberá representar y llevar al triunfo electoral de éste 2021………………..-

EL CANDIDATO OFICIAL DE MORENA a la gubernatura por Sonora, es el Dr. Alfonso Durazo Montaño, quien creo, debe venir bien acompañado con asesores que saben identificar e investigar a todos aquellos vividores que solo se arruinan para hacer solo daño al candidato…- POR LO PRONTO ya se vislumbran algunos personajes con malas mañas, los cuales, aparecieron recomendados por gentes de peso político, pero, con muy mala reputación sobre sus personas, ya que tanto el PINTO COMO EL COLORADO, no deben aparecer en escena, porque lo único que harán, es hacerle daño al proyecto político que trae entre manos para todos los sonorenses, el Dr. Alfonso Durazo Montaño…- DEJEN TRABAJAR, si lo que quieren es trabajo, pues esperen el momento tras bambalinas, pero no aparezcan en las fotos, porque harán solo daño a sus candidato……- HE DICHO…………..- POR ULTIMO, mañana buscaré la entrevista con las regidoras que buscan se aplique la ley contra el regidor que les ha ofendido públicamente en cada sesión de cabildo…- ¡AGUAS!…- De turnarse este caso al Congreso del estado, podría quedar sola una silla en las sesiones de cabildo que le quedan a esta administración CONTINUARA.

