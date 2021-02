Compartir ! tweet





Esta semana se terminan de ajustar las agendas electorales y las estrategias de ataque y defensa; Morena ya demostró parte de su arsenal y se irá con todo

Uno de los flancos débiles de Alfonso Durazo al iniciar la campaña será su desarraigo, algo que han sabido aprovechar sus adversarios

Ernesto Candara, Ricardo Bours y Alfonso Durazo son los que cuentan, el resto, la chiquillada, llevarán a sus partidos a perder hasta el registro.

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Hay quienes dicen que por la situación de la pandemia las campañas saldrán más baratas, porque ya no habrá los grandes eventos multudinarios, y todo tendrá que hacerse por aire, o sea publicidad y promociones en redes, pero sin descuidar a la prensa escrita

Y ahí es donde Ricardo Bours Castelo se ha visto muy activo y con inversiones estratégicas , sin embargo, la campaña de tierra saldrá más cara, porque si bien es cierto que los mensajes llegarán por la red, el amarre tiene que hacerse a la antigüita, en corto.

En eso último aventaja Morena al disponer de la estructura de los servidores de la nación, que dicho sea de paso, seguramente ya fueron ajustados para no recibir otro desastre electoral como el de Hidalgo y Coahuila.

Actualmente estas personas han ido perdiendo ascendiente popular, porque los usan en la vacunación y, bueno, de eso saben poco y en ocasiones hasta regañan a la gente y le echan en cara que no sean desagradecidos, porque las vacunas “son un regalo del gobierno”. Seguramente lo ponen de su bolsa.

ATAQUES Y DEFENSA.- También en esta semana se terminan de ajustar las agendas electorales y las estrategias de ataque y defensa.

Morena ya demostró parte de su arsenal, y se irá con todo contra la fortaleza que tiene la triple alianza, que son los gobernantes, algo que seguramente contestarán los aliancistas con mas virulencia.

Ricardo Bours ha insistido mucho en despertar el orgullo sonorense, pero es un tema que a lo mejor no le alcanza, porque en este momento el concepto es de sobre vivencia, no de presumir primeros lugares.

La elección de junio definitivamente será de tres y no de dos, pero la chiquillada haber como termina, los malpensados dicen que serán las chicas del coro para atacar a la gobernadora y a los candidatos aliancistas.

No olvidar que en esta ocasión contenderán once partidos, seis candidatos y dos de alianza. La chirusa palera de la 4T perderá el registro por los pocos votos que van a recibir.

Que quede muy claro. Sólo son tres los grandes: Ernesto Gandara y Ricardo Bours. Cualquiera de ellos puede ser el próximo Gobernador de Sonora.

Para concluir, en este escenario sale a relucir Lopez, el tabasqueño, solicitándoles ayer no intervenir en los procesos electorales, su cinismo y desfachatez no tienen límite cuando eso a él le vale un cacahuete: Solo él puede hacerlo.

Uno de los flancos débiles que tiene Alfonso Durazo al iniciar la campaña es su desarraigo, algo que han sabido aprovechar sus adversarios, de ahí su insistencia en estas últimas semanas de marcar su origen en Bavispe.

Aunque por otro lado, muchos lo perciben como Don Rodolfo Félix Valdés, un sonorense que se quedó demasiado en el centro del país, algo que no representa el mínimo problema para Gandara o Bours.