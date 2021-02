Compartir ! tweet





QUE PRESENTARON DEMANDA ADMINISTRATIVA contra el regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Sonora en la ciudad de Hermosillo y en la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA) en Cajeme, las regidoras Carmina Islas y Guadalupe Ochoa, por el delito violencia de genero político hacia la mujer, lo cual podría ser sancionado con la separación del cargo y su inhabilitación por algunos años del servicio público.

TODOS LOS EMPLEADOS DE CAJEME, que se encuentran implicados en faltas administrativas económicas ante la Unidad de Responsabilidades Administrativas (URA) en Cajeme, están siendo citados para que devuelvan los DINEROS QUE LE PERTENECEN AL PUEBLO…-

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

UNA COSA ES CIERTA, si la demanda va bien sustentada, podría atraer el caso el Congreso del Estado y desde ahí, se podría proceder para la separación de su cargo como regidor…- QUE MANERA de hacerse la vida pesada el regidor Arráyales “El Loco” Terán…- Las mujeres regidoras ya no lo aguantan de ofensivo en cada sesión de cabildo. No respeta sus opiniones, y él solo quiere subir al pleno lo que mejor le parece y lo hace con una expresión altanera, ofensiva y con faltas de respeto para todos…- DESDE SU LLEGADA como regidor, enseñó cual iba a ser su postura contra todos, pues, desde su llegada ha pateado el pesebre que lo llevó a ocupar una silla del pleno de Cabildo, por ello, el Partido del Trabajo del estado se deslindó de su embestidura como regidor, ya que jamás ha entendido que todo se debe analizar en la mesa de acuerdos, para lograr un mejor beneficio de los ciudadanos cajemenses…- RECUERDO MUY BIEN que en la anterior administración, peleo como líder activista hasta el cansancio, para que el cuerpo de regidores NO RECIBIERA GASOLINA, y que la misma dotación, se distribuyera entre el Departamento de Bomberos, Cruz Roja y la Secretaria de Seguridad Pública Municipal…-

AHORA él, no quiso aportar su gasolina a estas dependencias, porque, la distribuye entre “SUS LOQUITOS”, a los cuales utiliza para manifestaciones en contra de la actual administración, del estado y federación, así como contra otros funcionarios que le caen mal, porque no le favorecieron en su momento como él lo pretendía, para proteger a su grupo de activistas que trae por las calles y por las redes sociales, ofendiendo, insultando y denostando a todo aquel funcionario de los tres órdenes de gobierno…-

TODO TIENE UN PRINCIPIO y un fin, y creo, la luz al final del túnel, está esperando a este regidor, para que asuma sus responsabilidades legales que enfrentará por todo lo que ha hecho mal como regidor y como ciudadano, del cual, todos esperábamos que creciera políticamente hablando, pero no, todo hace indicar que su carrera política, es DEBUT Y DESPEDIDA…-

EN ESTE ABUSO de confianza, van hombres y mujeres, que fueron requeridos para tal devolución de recursos, o en su caso, deberán enfrentar un juicio-administrativo-penal ante la instancia correspondiente para el deslinde de responsabilidades………- HAY OTROS que tienen número de empleado y convenios como PROVEEDOR. Los cuales piensan que ya la ganaron, pero, les digo que están muy equivocados, porque sus demandas están en puerta para proceder en su contra. Aun así, devuelvan los recursos que adquirieron de una manera fraudulenta con el apoyo de algunos funcionarios de primer nivel, a los cuales, también se les fincará una responsabilidad administrativa, aun así, hayan presentado su renunciado a sus cargos…- OTROS ESTAN ACTIVOS TODAVIA …………….- ENTREGUENSE SOLOS, y la Justicia será benévolos con ustedes, eviten gastos y costos administrativos, y eso, les favorecerá a la hora de dictarles una sentencia penal……..-

POR OTRO LADO, LOS ASTROS POLITICOS SE ESTAN alineando a favor del ing. José Carlos Galindo, quien está buscando la candidatura a la alcaldía de Cajeme. POR LO PRONTO, hay 19 aspirantes registrados para esta posición, los cuales, deberán ponerse de acuerdo para trabajar en unidad en bien del partido y deberán ponerse de acuerdo entre todos, para ir con un candidato de unidad…- AQUÍ, ya algunos aspirantes, se suman al proyecto de Carlos Galindo…- El método de selección de candidatos de MORENA, es con la insaculación, el consenso y la encuesta.

Por lo pronto, están en el consenso para decidir en unidad el candidato oficial a la alcaldía de Cajeme…- Si las cosas no se dan así, se podrán ir al método de la encuesta, y hasta el momento, el ing. José Carlos Galindo, lleva la delantera al sumarse algunos aspirantes a su proyecto político de unidad…-

LOS ASPIRANTE A CANDIDATOS DE MORENA SON: Sergio Pablo Mariscal Alvarado, Margarita Vélez de Mariscal, José Carlos Galindo, Andrés Salas Sánchez, Javier Lamarque Cano, El Pollo Castelo, Irene Manzo, Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, Elizabeth Ayala, Gilberto Ayón, entre otros tantos más, que se encuentran trabajando en el consenso para designar al candidato de unidad, por el cual, habrán de trabajar todos en equipo en bien de MORENA……………… DE IGUAL FORMA, LOS INDEPENDIENTES del candidato oficial Rodrigo Bours Castelo, andan preparando el terreno que habrán de caminar para convencer a padres de familia, adultos mayores, a jóvenes académicos, transportistas, albañiles, choferes, empresarios; grandes y pequeños, EN FIN habrán de recorrer las cinco comisarías y las diversas colonias de componen el núcleo social de este municipio de Cajeme.

