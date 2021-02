Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

El comienzo es platicar entre todos los aspirantes y conocer las inquietudes de todos, “conocernos para hacer unidad”, afirmó ayer el ingeniero Jose Carlos Galindo Gutierrez, quien fue propuesto por Sergio Pablo Mariscal Alvarado para que coordine la unidad de los precandidatos morenistas a la alcaldía de Cajeme.

Tras trascender desde el pasado esta propuesta hubo quienes consideraron y hasta afirmaron que Galindo sería el candidato de unidad y que tanto el Alcalde como Margarita Velez habían sido sentados, pero no, nada de eso.

Y como ayer aquí en El Regional se dijo, el maestro Sergio Pablo Mariscal fue el mejor posicionado en una encuesta dada a conocer varios días; nadie de los 17 aspirantes han declinado, ni siquiera Lamarque y Andrés Salas.

Galindo Gutierrez dijo muy claramente: “Aquí somos cuando menos 17 aspirantes, todos tenemos un punto de vista y tenemos que platicar entre nosotros para seleccionar a una persona que pueda representarnos”.

Refirió que Morena tiene tres métodos para seleccionar candidatos: La insaculación, las encuestas y el consenso en torno a un aspirante, “este último puede ser el mas apropiado en Cajeme porque mantiene la unidad y le da fuerza al partido”.

Bueno, algunos observadores políticos de cafe, señalaban ayer que al margen de que si Galindo era el bueno, este llamado a la unidad pudo haber venido de parte de Alfonso Durazo para evitar mas divisiones o resquebrajamientos de los grupos que impulsan a sus precandidatos tras la lluvia de registros y el desórden.

Es más, hay quienes que consideran o afirman que este proceso se le salió de las manos al de Bavispe y que en lugar de recurrir ante el presidente de Morena local lo hizo ante el alcalde Sergio Pablo Mariscal.

En el mismo entorno, otro de los precandidatos, Andres Salas Sanchez, consideró ayer mismo que adelantar la propuesta de una persona para que sea el candidato a la alcaldía “es como un grito desesperado, pero debemos tener la cordura para esperar los tiempos que marca el partido”.

Por mi parte, dijo, “me siento tan seguro de lo que estoy haciendo y tengo la madurez de esperar cualquier resultado que se pueda dar en la selección de un candidato, sea quien sea, yo seguiré trabajando porque creo en el proyecto que encabeza Alfonso Durazo”.

A su vez, el ingeniero José Luis Pablos, también aspirante, dijo que adelantar la propuesta de un aspirante a la candidatura que busque unificar a los demás, “genera más incertidumbre, no es el momento para eso, menos aun cuando no se ha consultado a los demás precandidatos”.

En más de los morenistas, quien anuncia una precampaña de “grandes ligas” por la candidatura del Distrito XVI es el Lic. Pedro Mejía Mejia, todo un gran programa de tierra, de a pie con la militancia y entre otros proyectos es buscar que su querida Esperanza sea elevada a Municipio, pues hay sustento para ello.

Dos reconocidos Abogado y politólogos de altura, Pedro Haro y David Chavez, afirmaron ayer que los difícil para su mutuo amigo y colega será la interna, pues “la elección constitucional de junio la tendría ganada”.

Ojalá y Morena no eche en saco roto las consideraciones político-electoral de ambos respetados jurisconsultos.

Entre tanto, Jaqueline Valenzuela, precandidata por el PT a la diputación local por ese mismo Distrito 16, resaltó el esfuerzo que realiza el equipo de trabajo de la Casa de Enlace del diputado Orlando “Siri” Salido, para que los habitantes de Cajeme sean beneficiados con gestiones que realiza el Legislador en el Congreso del Diputados Estado.