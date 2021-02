Entrega Coves acciones para construcción y mejora de obras de vivienda

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; febrero 21 de 2021. En beneficio de la población vulnerable de adultos mayores y personas con alguna discapacidad, para la construcción de techo completo o reparación del mismo con el que mejora su calidad de vida, Elia Sallard Hernández entregó paquetes de material a familias de la colonia Emiliano Zapata.

La directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves) recorrió diversas calles de la colonia para hacer entrega de acciones de construcción y reparación, donde resaltó que desde el inicio de su administración, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha puesto énfasis en el apoyo de los sectores vulnerables para mejorar la calidad de vida de la población y por eso la creación de este programa.

“La gobernadora Claudia Pavlovich ha sido muy atinada con estos programas que ella nos ha solicitado, de llegar a los adultos mayores y a las personas más vulnerables; son 181 techos (en Hermosillo), donde estamos hablando de techos desde 10 metros hasta 30 metros cuadrados, el paquete de estos 181, son alrededor de 18 mil pesos para estas 181 familias que estaríamos abarcando a 720 personas que se beneficiarían”, afirmó.

Con estas acciones se previenen accidentes en las viviendas por el mal estado de los techos, además que se apoya para evitar problemas con goteras y humedad en los hogares al presentarse lluvias, apuntó Sallard Hernández, quien resaltó también que los paquetes entregados están completos para las obras que necesitan las viviendas.

“Son colonias que tienen muchos años, colonias que ya tienen la necesidad de que se arreglen sus techos, la misma vulnerabilidad de las viviendas hace que lleguen a deteriorarse de tantísimo tiempo, tantísimo uso, que corre riesgo el adulto mayor que está habitando, se hizo un dictamen previo salieron 181 viviendas en Hermosillo para arreglar los techos, unas vienen siendo sobre techo, en unas se derrumba el techo total, estamos entregando materiales completos que es el alambrón, la viguesa, toda la parte eléctrica, yeso, cemento, malla para impermeabilizante, el impermeabilizante”, detalló.

Alba Carpio Muñoz, beneficiaria del programa, agradeció a la gobernadora Pavlovich y a la directora Elia Sallard, por hacer realidad un deseo de años de poder rehabilitar su hogar, lo que representa un apoyo doble, ya que su casa es también su negocio de estética, y es lo que genera los ingresos para salir adelante ella y su hijo.

“Feliz, muy contenta, muy agradecida por esta ayuda que nos da el gobierno, a la gobernadora le doy las gracias, es algo que hemos estado esperando y como yo hay muchas familias aquí en Hermosillo que también desean una ayuda así como esta”, aseguró.

Por su parte, José Ángel Arvizu Río, beneficiario del programa, también agradeció a la gobernadora Pavlovich por este apoyo, ya que sin él no podría haber tenido los recursos para arreglar su hogar que desde hace años necesitaba una rehabilitación.

“Muchas gracias a la gobernadora Pavlovich que me entregó material para enjarrar e impermeabilizar el techo, muchas gracias le damos, y que Dios la bendiga por lo que está haciendo por la gente”, expresó.

Con este programa se beneficiará a familias de las colonias más vulnerables de Hermosillo, donde personal de Coves ha dado seguimiento a las solicitudes acudiendo a los domicilios para verificar la necesidad en particular de cada uno de los casos.