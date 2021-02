Compartir ! tweet





No se hagan bolas ante el registro de candidatos paleros de la 4T a la gubernatura; el ganador saldrá de Ernesto Gandara, Ricardo Bours y Alfonso Durazo

Fuerte y vergonzoso vacio (PT) le hicieron Ana Gabriela, Alberto Anaya y Gonzalez Noroña a Durazo el sábado con su ausencia

También Sergio Valle, periodista del Televisa Sonora y columnista de El Imparcial reconoce que Ricardo es el de mayor crecimiento

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

“Esta tranformacion es parte del futuro inmediato de nuestro Estado y representa el mayor honor que he recibido en toda mi carrera política; yo solo sirvo para servir y este ha sido el sello de mi vida en el servicio público”, declaró Alfonso Durazo Montano.

Ello tras rendir su protesta como candidato común de la alianza Juntos Haremos Historia en Sonora, recordando que sus orígenes en Bavispe, en el Sonora profundo, forjaron su solidaridad y compromiso social.

Hasta ahí todo iria bien, porque le fue requetemal en la reunión de apoyo por separado de una parte de la dirigencia estatal del Partido del Trabajo, y décimos “de una parte” dada las ausencia de la comisionada estatal del mismo PT, Ana Gabriela Guevara, del líder nacional y moral Alberto Anaya, y hasta la ausencia de Gerardo Fernández Noroña.

Lo mas rescatable de esa reunión de apoyo, fue la deferencia de Alfonso Durazo para Ramón Flores al conocer que es un excelente operador político, eso no está a discusión.

Pero eso no le alcanzó a Ramón, porque no pudo o logró convencer a Ana Gabriela y Don Alberto Anaya para venir al evento, bueno, ni al torbellino de Fernández Noroña.

Y como un amigo me decía el sábado tras conocer esas ausencia, que toma de protesta como candidato a gobernador se da una sola vez en la vida, de ahí el vacío que ha de haber sentido el de Bavispe, quien aun resiente la risa o burla de parte de sus opositores por el “chingazo” que le mandó su examigo Jaime Bonilla en el Templo Mayor del Reforma.

Pero todo ese odio y coraje lo cargo en contra Petra Santos, pagando la sanluisina los platos rotos al movilizarse, primero ante la dirigencia nacional de Redes Sociales Progresistas y casi de inmediato ante Fuerza Social por México.

Y es que la Petra ya había conseguido el visto bueno de FSM para ser candidata a la gubernatura pero hubo reversa y luego lo mismo en el segundo, temiendo Alfonso que la Petra estuviera atacándolo en la campaña, peor aun, por ser parte ambos partidos de la 4T.

En asuntos mejores y propositivos de los candidatos, buscar soluciones de fondo requiere que todo proyecto pueda aplicarse, vigilarse, medirse y sancionarse, si no se cumple una ley, porque de “letra muerta” están llenos los gobiernos en el país y en Sonora, indicó Ricardo Bours Castelo.

Insistimos en que el cajemense es el candidato a gobernador que mas viene creciendo, y otro comunicador estatal que así lo reconoce es Sergio Valle en su columna sabatina en El Imparcial, y al igual que un servidor, reconoce que esta elección será de tres y no de dos.

Por el momento no está definido quien puede ganar la gubernatura y aunque tampoco puede hablarse de empate técnico en cuanto a números y porcentajes aún no hay nada para nadie.