El PT estatal registra hoy sabado a las 9 AM ante el IEE a Alfonso Durazo como su candidato a Gobernador. Vendrá Ana Cabriela Guevara?

Presentes en este registro Orlando Siri Salido, virtual Candidato a la Alcaldía de Cajeme; le acompañaran Alfredo Ruiz y Jaqueline Valenzuela

Que hubo ayer otra encerrona de los cerebros del PRI Cajeme para ajustar y definir las candidaturas a la Alcaldía y los Distritos XVI y XVII

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En punto de las 9 de la mañana de este sábado, la directiva estatal del Partido del Trabajo registrará ante el Instituto Estatal Electoral a Alfonso Durazo Montano como su candidato a la gubernatura de Sonora, formando parte de la coalición con Morena y el PVEM.

Habrá que estar muy al pendiente de quien, o quiénes, vendrán del comité nacional, pues se darán mensajes de unidad si al menos vienen y acompañan a Alfonso el dirigente nacional, Licenciado Alberto Anaya y la comisionada estatal Ana Gabriela Guevara.

La presencia de ambos, o de Anaya o la Guevara, seria mas que suficiente, aunque no caería mal la presencia del torbellino de Fernández Noroña, pues se habla tras bambalinas de un apoyo forzado desde Palacio Nacional.

Pero bueno, vengan o no, ni falta que harían, bastaría la sola presencia del buen, chambeador y conciliador Ramón Flores, brazo fuerte de Ana Gabriela.

De aquí del Comité Municipal –y gracias por la invitación que se agradece–, saldrán en varios vehículos desde muy temprano, el diputado y virtual candidato Orlando Siri Salido, los brazos derecho del Campeón, es decir, Alfredo Ruiz Perez y Jaqueline Valenzuela –buenas cartas para los Distritos XVI y XVIi– y también va el amigo Orlando.

Así que, mucho ojo si viene o no la gacela de Nogales a este registro de Alfonso Durazo y sobre todo si le levanta la mano tras el registro, y es que en estas cosas todo es importante, todo es sospecha, por ejemplo, si la Guevara se le ve sin ánimo y como orillada a asistír bajo presión.

Entre tanto, al mediodia de ayer viernes se hablaba de una encerrona política entre los cerebros del PRI municipal para definir de una vez por todas quienes como candidatos –o candidatas– a la Alcaldía y a los Distritos XVI y XVII –el XV le corresponde al PAN.

Y pareceria que si hubo esa encerrona, pues el ex dirigente tricolor, Adrián Manjarrez Diaz, estuvo solo un rato en la Agencia Fiscal, en tanto, nuestro buen amigo, el Dr. Alejandro Villegas Orrantia, destaca la probada trayectoria política y profesional de Anabel Acosta, Armando Alcalá, Omar Guillen, Gabriel Baldenebro y la Kiky Diaz-Brown.

Sus palabras, opiniones y consejos politicos siempre son muy valiosos, había llevado Alejandro las riendas del PRI Municipal cuendo éste fue oposición ante un Ayuntamiento Panista encabezado por Jesús Félix Holguin. Larga vida para mi Doc, parafraseando a Mario Rivas.

Ah, por lo que se refiere al Distrito XV que le corresponde al PAN, siguen trabajando muy duro Félix Rafael Silva –que ya fue diputado– y Luís Alberto –Chabeto– Plascencía, quien aunque reside en Hermosillo al igual que la Kiky– desde hace años–, fue animado a entrarle a la contienda. Suerte a ambos.