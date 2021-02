Acuerdan Conago y Gobierno Federal estrategia complementaria para la compra de vacunas contra COVID-19

Compartir ! tweet





La adquisición sería por parte de los estados de manera coordinada con la Federación para apoyar el plan de vacunación: Gobernadora Pavlovich

Hermosillo, Sonora, febrero 18 de 2021. La adquisición de vacunas contra COVID-19 por parte de los estados de forma complementaria y coordinada con la Federación, fue aprobada por Conago y Gobierno Federal, informó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En presencia de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud; Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 19 gobernadores de los estados y funcionarios federales, la mandataria sonorense y presidenta de la Conago planteó que estas compras complementarias sean de acuerdo a las necesidades de cada entidad y acordes a la estrategia federal de vacunación.

“Creo importante que esta estrategia en la que nos queremos sumar todos los gobernadores y que se nos está abriendo tan amablemente la puerta por parte del presidente para adquirir esas vacunas, tendrían que ser en una estrategia complementaria y coordinada”, aseveró.

La gobernadora Pavlovich mencionó en esta propuesta de compra complementaria busca acelerar la llegada de la protección preventiva al personal de salud que no está en la primera línea de atención de la pandemia, porque también están inmersos en un mismo entorno de riesgo.

“La inquietud de los trabajadores de la salud de que si no son de primera línea, como bien lo comentaba el doctor López-Gatell, pueden llegar a serlo porque si alguien llega con fiebre y resulta que era COVID, o simplemente pasaba por los pasillos del hospital, es un solo entorno y creo que es importante atender a ese sector salud que no está en la primera línea, porque según lo indicado, es que se habla que todos los martes de marzo llegan embarques de Pfizer en un promedio de 600 mil por semana para adultos mayores, y el domingo tentativamente llegan de Sputnik 200 mil primer embarque para adultos mayores también, y la primera semana de marzo llegan 1.2 millones de AstraZeneca con amplio propósito, creo que es importante que en alguno de estos embarques, por supuesto los adultos mayores son nuestra prioridad, pero también el personal de salud en general”, indicó.

Añadió que la intención de estas compras complementarias es, primero, agilizar el proceso de vacunación de adultos mayores en zonas urbanas y luego ampliar la aplicación del biológico al resto del personal médico y a personal que también se encuentra en operativos de mitigación a la pandemia como el personal de seguridad pública.

“Es momento de cerrar filas, la gente está esperando noticias de nosotros, de ustedes, de la vacuna, creo que debemos acelerar el paso en la aplicación de la misma, somos una población enorme y creo que, sin duda, debemos acelerar el paso, con la voluntad y apoyo de muchos de los gobiernos estatales que se quieren sumar a esta estrategia de manera complementaria y por supuesto coordinada”, señaló.

Al respecto, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respaldó la iniciativa de la gobernadora Pavlovich para la implementación de una estrategia complementaria para la compra de vacunas y se comprometió con los estados a informar la fecha de llegada y aplicación a cada región.

“Lo que usted señala, gobernadora, estoy totalmente de acuerdo, es que trabajemos desde un punto de vista técnico en un calendario, cuáles serían los mejores momentos de complementación, coincido, esa complementación y lo hagamos armónico con el otro planteamiento que tenemos con el sector empresarial, creo que podríamos armonizar ese esfuerzo para que sea un solo plan de complementación”, comentó.