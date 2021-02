Compartir ! tweet





Jaime Bonilla detrás del “chingadazo” contra Alfonso Durazo en el Templo Mayor del Reforma?; malapaga y evasor fiscal?; cobro de factura?

Se sabe que Amlo también recibía dinero de Bonilla para mantenerse y para sus giras; cuando le llegara al tabasqueño el balconeo del bajacaliforniano?

“Estaré buscando que sea una campaña de propuestas siempre y en todo momento, alejada de desprestigios”: RBC; musica para Alfonso Durazo?

Hermosillo, Sonora (México). Cecilia Saijas. 18-02-2021. Registro de Rircardo Bours ante el IEE como candidato a la gubernatura

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Duro y a la cabeza el “chingadazo” –como dicen en los pueblos, como en el de Bavispe–, el de ayer con el sono-guacho de Alfonso Durazo Montaño en la columna Templo Mayor, del Reforma. Y sin quitarle ni poniendo, dice lo siguiente:

“Y el medio millón de pesos, apa? Pocos lo saben, pero en el 2017 Alfonso Durazo recibió un ” prestamo” de parte de Jaime Bonilla por 500 mil pesos. El dato consta en la declaración 3 de 3 que hizo el entonces candidato al Senado por Sonora.

“Ahora que anda en campaña por la gubernatura de su estado, mas de uno se pregunta si Durazo ya le pagó el dinero al hoy gobernador de Baja California.

“La duda obedece a que en sus declaraciones patrimoniales declaró ingresos de dos millones 109 mil 11 pesos, en 2018; de dos millones de pesos en 2019 y para 2020 triplicó la cifra al llegar a los siete millones de pesos.

“Sin embargo, en ningún lado se menciona el “crédito personal que le habría otorgado Bonilla.

“Del hecho el propio candidato se comprometió a dar a conocer el origen de su patrimonio de Solvencia Moral e Integridad Publica”, pero hasta ahora no ha ocurrido”.

Viendo todo eso, es obvio que fue Jaime Bonilla que le filtró al Reforma esa información confidencial y de golpeteo político, dejando por los suelos la presunta honestidad de Durazo, y seguramente Bonilla debe tener mas información.

Su coraje también es con Andrés Manuel Lopez Obrador, pues junto al de Bavispe y al arrastrado e inmoral de Mario Delgado no le cumplieron que gobernaría la Baja California por 6 años.

A esa infamia y canallada le tumbaron a su candidato por Morena a la gubernatura, creo que el alcalde de Tecate, inclusive lo llevó Bonilla a una audiencia con Lopez en su despacho de Palacio Nacional y hasta divulgaron una foto donde aparecen los tres.

De Amlo siempre se ha sabido que además de ser un tipo malagradecido y traidor con sus amigos cercanos, estos siempre lo han mantenido para vivir y para sus giras porque nunca le ha gustado trabajar, es un tipo flojo o huevon.

Y este arranque de Coraje de Jaime Bonilla filtrado ayer en el Templo Mayor, del Reforma, debió de haber prendido los focos rojos en Palacio Nacional y en el CEN de Morena, puedes para nadie es un secreto que Bonilla le estuvo dando dinero al tabasqueño hasta antes de ser Presidente.

Lo grave o la bomba políticas será cuando el bajacaliforniano suelte la sopa.

Y a lo mejor eso del medio millón de pesos que le pidió prestado a Durazo y que este no se lo ha pagado es poca cosa, pero la quemada ya nadie se la quita, ni regresandole la lana.

En ese sentido, de traiciones e ingratitudes. Jaime Bonilla ya rayó su linea: No va a apoyar a la candidata de Morena a la gubernatura, sabiéndose que lo hará por Jorge Hank, del PES, y en el caso de Sonora su apoyo moral y politico sera para Ernesto Gandara Camou.

Ricardo Candidato

En la entrega de su documentación ante el IEE, Ricardo Bours Castelo se comprometió a acatar los lineamientos del órgano electoral estatal y a respetar a quienes vayan a contender por el cargo representando a otros partidos.

“Estaré buscando que sea una campaña de propuestas siempre y en todo momento, alejada de desprestigios, creo que gran parte de lo que espera la sociedad y lo que ha impedido que acudan con más ánimo a las urnas ha sido precisamente la falta de oferta política, la falta de propuestas, dijo el cajemense.

Y eso de “alejada de desprestigio”, como que es musica para el sonoguacho de Durazo y para los partidos chilangos Morena-PT.

En más del IEE, para evitar caer en actos de irresponsabilidad ante la pandemia del Covid-19 en la entidad, pidió marcar puntualmente los protocolos que se deben seguir durante el proximo proceso de campañas que se desarrollarán del 5 de Marzo al 2 de Junio, para evitar contagios.