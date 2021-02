Compartir ! tweet





LA CAMPAÑA NEGRA contra Ricardo Bours Castelo, le traerá consecuencias graves a los representantes nacionales del Partido del Trabajo y al Instituto Nacional Electoral, pues alguien tiene que salir y dar la cara, para decir, ésta boca es mía.

POR SU PARTE, el nuevo titular, Lic. Sergio Adrián Ruiz Rocha, expuso que llega a ocupar este cargo para retomar la paz laboral y fortalecer estos lazos con la producción y los trabajadores de este municipio, respetando la ley entre el sector obrero y patronal…- ¿SERA CIERTO?.

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

Por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, toma protesta en la Junta de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, el Lic. Sergio Adrián Ruiz Rocha, quien llegó para componer los derechos que le fueron violentados a los trabajadores, según líderes de la CTM, por Graciela Martínez, anterior funcionaria que pasó a ocupar el mismo cargo al municipio de Guaymas, abandonando el mismo a punta de manifestaciones por actos de corrupción que le señalaron en su momento líderes sindicales del sur del mayo y de la CTM ante las autoridades del estado y agencias ministeriales del fueron común…- SEGÚN el representante de la Lic. Pavlovich Arellano, Horacio Valenzuela, dijo que todos los casos que existen pendientes de una resolución en la Junta de Conciliacion y Arbitraje, serán atendidos inmediatamente, ya que hay casos que exigen una respuesta inmediata entre las partes…- “Nosotros conocemos de todos los casos, porque a través de ustedes estamos bien informados de lo que pasa en Cajeme”, DIJO, el representante de gobierno “este cambio es cíclico y rutinario, el cual, se dan con cierta regularidad porque es saludable para mantener la relación entre los tribunales laborales y los trabajadores”, expuso. …….- HORACIO VALENZUELA, es el titiritero de todas las Juntas de Conciliación y Arbitraje del estado de Sonora, y es quien manipula a toda la base laboral de esta dependencia con actos de corrupción, según los líderes sindicales de Sonora……….- POR SU PARTE, el nuevo titular, Lic. El líder sindical y agremiados de la CTM, esperaban otro trato de las autoridades para la funcionaria que se fue, ya que no se esperaban este tipo de protección para con ella, lo cual, quiere decir que la MENTE MAQUIAVELICA, seguirá operando en bien de los que MAS TIENEN, olvidándose por completo de la base trabajadora que busca justicia a sus demandas laborales…- MI PUNTO DE VISTA es, que las autoridades del estado no pierdan de vista la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cajeme, porque sus empleados manipulan expedientes a cambio de unos pesos a favor del sector patronal, olvidando por completo sus principios de responsabilidad jurídica entre ambas partes………….- POR OTRA PARTE, el presidente municipal, Matro. El líder sindical y agremiados de la CTM, esperaban otro trato de las autoridades para la funcionaria que se fue, ya que no se esperaban este tipo de protección para con ella, lo cual, quiere decir que la MENTE MAQUIAVELICA, seguirá operando en bien de los que MAS TIENEN, olvidándose por completo de la base trabajadora que busca justicia a sus demandas laborales…- MI PUNTO DE VISTA es, que las autoridades del estado no pierdan de vista la función de la Junta de Conciliación y Arbitraje en Cajeme, porque sus empleados manipulan expedientes a cambio de unos pesos a favor del sector patronal, olvidando por completo sus principios de responsabilidad jurídica entre ambas partes………….- POR OTRA PARTE, el presidente municipal, Matro. Sergio Pablo Mariscal Alvarado, lamenta el deceso de SANJAYA RAJARAM , enviando vía redes sociales, que la comunidad científica de casa y del mundo entero, estamos conmovidos por su partida…- “Estamos en lo dicho señor Sanjaya Rajaram, el mejor homenaje que nosotros podemos hacerle es continuar estos proyectos para el bienestar de todos”, dijo “su propósito de imaginar y crear un mejor mundo, también es nuestro propósito”, puntualizo diciendo…….. DESCANSE EN PAZ, Sanyaja Rajaram…- NOSOTROS en el Valle del Yaqui, lloramos ahora su ausencia…………- ALGUIEN TENDRA LA CARTA DE AMOR DE Albert Einstein, para que se la preste al regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, porque el amor es la luz. El amor es una atracción y une a la gente. El amor multiplica todo lo bueno que tenemos en nosotros. ESTA CARTA ocupa leer nuestro regidor Arráyales, para que entienda que la unión en la fuerza del amor y destruye completamente el odio, el egoísmo y la codicia: todo lo que hace daño al planeta y a las sesiones de cabildo….- SE LA recomiendo la carta mi regidor……………- RESPETE PARA QUE LE RESPETEN……..- LA CAMPAÑA NEGRA contra Ricardo Bours Castelo, le traerá consecuencias graves a los representantes nacionales del Partido del Trabajo y al Instituto Nacional Electoral, pues alguien tiene que salir y dar la cara, para decir esta boca es mía…- A alguien harán responsable para evitar sanciones electorales graves en este próximo proceso que se avecina…- COMO SIEMPRE lo vemos en cada proceso electoral, las campañas negras son el pan de cada día hoy por hoy a través de las redes sociales, pero, como la tecnología está muy avanzada, cualquier ciudadano puede dar con el lugar de donde se le están fabricando los memes ofensivos, entre otras publicidades que dañan la moral de las familias. Y todo por la AMBICION DEL PODER………….- POR ULTIMO, Un grupo de feministas de Guerrero, predio fuego y lanzo lo que serían bombas mólotov a la entrada de la casa de campaña de Salgado Macedonio, además de prender fuego a un “muñeco” de trapo…- La campaña en redes sociales contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio acusado por presunto abuso sexual, se está poniendo muy caliente, porque hasta el momento no existe sentencia condenatoria en contra de Salgado Macedonio, por lo que muchos actores políticos y de la sociedad, piden respetar la presunción de inocencia del candidato a gobernador…- VEREMOS QUE PASARA, DIJO EN CIEGO.

