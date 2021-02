Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LA EX PRIMERA DAMA de Baja California, Brenda Ruacho de Vega, ofreció devolver el dinero que se señala en la auditoria que representa un faltante dentro de las arcas del erario del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia de DIF-Baja California…- El gobernador Jaime Bonilla, dijo que la señora del ex gobernador ya quiere regresar el dinero, está pidiendo que se le dé una oportunidad de regresar el dinero que se había robado…-

TAL ES EL CASO, DE PLUTARCO SANCHEZ PATIÑO, quien también pidió devolver tres faltantes de recursos que no entregó en tiempo y forma ante Tesorería Municipal de Cajeme…- Este caso, fue detectado por Contraloría municipal, y se le citó a comparecer para aclarar ese faltante de dinero, a lo cual, pidió un tiempo razonable para devolver ese dinero, aunque su caso, ya se encontraba turnado en la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA), y, es quien se encuentra buscando en algún apartado, cual es el tiempo que se tiene para devolver los recursos y así, poder fincarle una responsabilidad…- ESTOS CASOS SON SIMILARES, y sucedieron en diferente entidad federativa…- DESCONOZCO que sanción tendrá la ex primera dama de Baja California…-

ASI COMO TAMBIEN desconozco, que sanción tendrá Plutarco Sánchez Patiño, de parte de la Unidad de Responsabilidad Administrativa…- CREO, que el que devuelvas lo que no te pertenece, te libra de una llamada de atención, para que en un futuro, no lo vuelvas hacer, pero, de que se pueda dar un castigo se da, porque nadie puede hacer uso de los recursos públicos a título personal, con opción a una devolución a futuro…-

NO LOGRE LOS DOCUMENTOS que avalan mis escritos, pero, si logré, se me informara, que están buscando un apartado, que defina, hora, día, mes y año en la URA, para devolver los recursos publicos de cada dependencia municipal…- El ing. Guillermo Patiño Fierro y el Regidor Sergio Lamarque Cano, deberían ir a entrevistarse con la titular de la URA, para que se informen claramente de los pasos que dio su sobrino en el Instituto del Deporte Municipal de Cajeme…- LO VUELVO a decir…- NADA PERSONAL………..- ES CUANTO………….-

En el bloqueo de la carretera Internacional 15 en el poblado de Vicam, donde un operador de tráiler, atropelló a un indígena, dándose a la fuga y ser detenido en el poblado de Estación Oroz por la Guardia Tradicional de la Etnia Yaqui y elementos de Guardia Nacional, ya tomó otro giro inesperado, pues las autoridades de la Etnia Yaqui, están tratando de alterar la escena de los hechos, argumentando que la víctima, se encontraba a un costado de la carretera cuando fue atropellado, cosa que contradice las imágenes que se compartieron por redes sociales, en las cuales, se puede observar el lugar donde quedó el cuerpo inerte del indígena Yaqui…- ACLARO, no estoy pidiendo clemencia para el operador del tráiler. Que asuma su responsabilidad como tal, así como también deben asumir su responsabilidad las autoridades de la Etnia Yaqui, sobre la agresión que le hicieron a los compañeros periodistas Manuel Ravago Parra de AMOR 101.3 FM, Rene Edgardo Rodríguez de RED 93.3 y de Francisco López de RADAR SONORA, al intimidarlos y agredirlos para quitarles sus herramientas de trabajo con violencia (Golpes), lo cual, lo reprobamos enérgicamente el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, (SNRP), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC), organizaciones periodísticas que representa un servidor orgullosamente en el estado de Sonora, porque nosotros no somos el enemigo a vencer. Este tipo de atropellos lo reprobamos de parte de los integrantes de la Etnia Yaqui, a quienes nada más cuando les conviene se nos respeta y se nos citan a sus conferencias de prensa…-

ARREGLEN SUS diferencias con las autoridades de la Federación, estado y municipios, porque no permitiremos una agresión más a nuestros compañeros de la PRENSA…- HE DICHO…………….- EN MORENA-SONORA, solo hay un candidato oficial para contender a un puesto de elección popular, ese es: Alfonso Durazo Montaño, para el resto; NO HAY NADA PARA NADIE….- DEJEN que haga su trabajo el delegado federal Bernabe Arana Rodriguez y el delegado Antonio Gallardo, quienes se reunirán el dia de hoy, para saber quién es el elegido, y así, que analizar los perfiles de cada aspirante que reflejó su firma ante el Comité Directivo Estatal de MORENA, para contender a un puesto de elección popular, casos que suman decenas los registrados , y se están analizando uno a uno, para ver si realmente son merecedores de ser los candidatos oficiales a las alcaldías y distritos electorales de cada municipio…- AUNQUE dicen por ahí los políticos de hueso colorado…- “ESTA MUY FLACA LA CABALLADA”……….-

LAS NIÑAS Y NIÑOS DE SONORA, deben tener acceso a computadoras e internet, dijo la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al sostener una reunión virtual con José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)…- La gobernadora Pavlovich, en su calidad de presidenta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), expuso que la pandemia por COVID-19 puso en crisis la salud, la economía, y la dinámica social, pero también evidenció la brecha tecnológica y puso en su justa dimensión la desventaja que tiene un niño o una niña al no tener acceso a una computadora con Internet…- “Es muy importante que todo el estado mexicano en su conjunto trabaje para eliminar esta brecha y para que todos los niños y las niñas puedan tener acceso a computadoras e Internet, es muy importante el instrumento en materia de igualdad, permite estudiar en igualdad de condiciones a todas las niñas y los niños, elimina esa desventaja que tienen las niñas y los niños que no tienen una computadora con acceso a internet, pero también elimina las desventajas para la integración profesional”, indicó. …- OJALA SE RECONSIDERE ESTA SOLICITUD…………-

LA MAYORIA DE LAS REGIDORAS de Cajeme, se encuentran preparando la demanda que interpondrán ante la FGJE contra el regidor activista del PT Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, a quien creo, no le ira nada bien por MISOGINO, pues sus últimas ofensas contra Guadalupe Ochoa y Rocío Lauterio, obligan a un llamado a cuentas ante las autoridades ministeriales del Fuero Común, aunque se dice, la misma puede ser interpuesta ante la Fiscalía General de la Republica, para el deslinde de responsabilidades.

