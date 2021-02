Compartir ! tweet





MC registra este jueves ante el IEE la candidatura de Ricardo Bours a la gobernatura; ha sido el de mayor crecimiento y esta elección será de tres y no de dos; en el PT Cajeme hay gente buena, como la

líder social Jaqueline Valenzuela, que va al Distrito XVI

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

El partido Movimiento Ciudadano denunció una campaña sucia en contra de su candidato a la gobernatura de Sonora, Ricardo Bours Castelo.

Esta campaña, sostiene MC en un comunicado, es realizada por el Partido del Trabajo a través de un vídeo en el que se acusa a Bours de cometer un acto ilícito, pero el vídeo no se sustenta en pruebas.

El vídeo fue publicado en el sito “Al momento news”, que tiene como dirección la misma ubicación de las oficinas del PT en la Ciudad de México.

“Contamos con pruebas que ayudan a demostrar el vínculo de la pagina con el PT, con el partido de Morena, y con su candidato a gobernador a la gubernatura, Alfonso Durazo.

“Es imposible desvincularlo de esta difamación, ante el evidente crecimiento de Ricardo Bours en las últimas semanas como resultado de su excelente precampaña”, sostiene el comunicado.

Sostiene que el ataque contra Bours es orquestado desde el centro del país con un interés electoral, puesto se pagó publicidad en Facebook para pautar dicho vídeo y llegar a más personas.

“En Movimiento Ciudadano tenemos claro que no se trata de mensajes publicados en un auténtico ejercicio de la libertad de expresión y de información.

“En realidad, se acusa está evidenciando una estrategia propagandística dirigida a dañar a nuestro candidato y al Movimiento dentro del marco de las elecciones para Gobernador del Estado de Sonora”.

También señala el comunicado, que “la guerra sucia se sigue haciendo desde los partidos de siempre; los malos hábitos sobreviven.

“Morena y sus partidos de alianza siguen utilizando las malas practicas del pasado con la intención de dañar la imagen de un ciudadano que viene a cambiar la forma de gobernar.

“Aun no empiezan las campañas pero la guerra sucia si”, concluye el comunicado de Movimiento Ciudadano cuyo dirigente estatal, Carlos Leon, quien casualmente ayer se encontraba en la Ciudad de México acudio a las oficinas del PT acompañado por varios compañeros de ahí de la capital a protestar por esta guerra sucia, bueno, de la dupla Durazo-Morena.

Seria una pena que los estrategas chilangos del biomio Durazo-Morena, tomaran al PT como escaparate para golpear ya sea a Ricardo Bours y a Ernesto Gandara y así tirar la piedra y esconder la mano, o lavarse las maños.Pero no les va a funcionar!

Precisamente, este jueves MC va a presentar oficialmente la candidatura de Ricardo Bours a la gobernatura. Como el columnista lo ha venido afirmando, Ricardo es el Precandidato mas a venido creciendo entre el electorado, y hasta reconocido por los estrategas de Durazo. Y eso les preocupa.

Pero en el PT, y mas en concreto en Cajeme y que también es el partido que mas ha ido creciendo en el animo de la gente de las colonias populares y rurales del Municipio, hay cuadros buenos alejados de guerras sucias y de golpeteo contra personajes de otros partidos, además, el PT Cajeme es el que registra mas altas de militantes efectivos que el resto de los partidos.

En lo personal nos dio mucho gusto el registro de una gran mujer y cuadro muy valioso del petismo local: Jaqueline Valenzuela, quien se registró como precandidata a Diputada Local por el Distrito XVI, contando con todo el respaldo de Ramón Flores y del Dip. Orlando Siri Salido.

Durante casi 3 años, Jaqueline ha venido trabajando en las colonias y comunidades rurales de la mano de Orlando Salido, atendiendo y resolviendo peticiones de la gente, mas aun desde el Congreso Local y de las oficinas del partido.