La sequía haciendo estragos en el Noroeste del país con enormes daños a la agricultura y la ganadería; y el Gobierno Federal, bien gracias!

Desde que llegó a la Presidencia, Lopez Obrador no ha tenido una sola reunión con el sector agropecuario, e ignora a Víctor Villalobos

El peor Presidente en el peor momento; todo destruye a su paso; a chaleco quiere priorizar energías sucias y caras; que le pasa?

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

La sequía haciendo estragos en el noroeste del país, como en Sonora, y el Des-Gobierno de la mal llamada y nefasta 4T como si nada. Mas ocupado y preocupado en las elecciones federales para a refrendar mayoría en la Cámara de Diputados, y con el pervero jueguito o juguetito de las vacunas contra el Covid-17.

Justamente ayer el profe Miguel Ángel Vega abordó ayer este grave y delicado tema, empezando, así: La sequía haciendo estragos y el Gobierno Federal, bien gracias. Hace algunos días aquí en Política Regional dijimos que a Lopez no le interesan esos problemas.

Bueno, hasta se molesta cuando se los presenta Víctor Villalobos. El titular de la Sader hace su mejor esfuerzo, pero sabe que trata con un cabeza hueca, un hombre dedicado a la mentira desde sus “Mañaneras”. Desde que asumió la Presidencia no ha tenido ni una reunión con el sector agropecuario. Eso lo dice todo.

Lopez vive para lo electoral todo el año, para irse a ranchear a los pueblos los fines de semana, como lo hizo en Oaxaca y Puebla la semana pasada, donde su discurso pueblerino aviva a las masas e indígenas aunque no les lleve nada ni les resuelva nada.

Con el nivel de la presa Oviachic a un 47 por ciento, con 900 millones de metros cubicos de agua menos que el año pasado a estas fechas, sumado a que en el siguiente ciclo ya se empiecen a reducir las superficies de siembra, los agricultores se encuentran preocupados .

DURO GOLPE. En más de lo mismo, en estos últimos días muchos productores agropecuarios recibieron la visita de exfuncionarios de la Financiera Rural, para advertirles que deudas mayores de 25 millones de pesos serán cobradas a lo chino y que ya no habrá recursos para medianos y grandes productores, sólo los microcampesinos.

El golpe viene muy duro a los que producen en grandes volúmenes y que generan mucho empleo en el campo con nuevas tecnologías y exportan, las repercusiones serán muy dañinas para Cajeme, Sonora y el país.

Mucha mano de obra quedara en el aire y al desplomarse la producción, como la de granos, la importaciones se incrementaran, también se frenaran inversiones en el campo y la ganadería. Esto ya se veía venir.

Un Des-Gobierno destructor al frente de un sujeto con ideas caducas y acedas, enemigo de la empresa privada, de la sociedad, de los particulares y que, al igual que con la contrarreforma eléctrica que pretende priorizar las energías sucias y caras como carbón, diesel y combustoleo en lugar de energías y baratas como la solar y eólica.

Uno se pregunta, que le pasa a Lopez? Ese afán de regresarnos a los años 60, 70 y 80. Que gana con eso. Acaso la gran mayoría de los 30 millones de personas que votaron por él buscaban eso? Por supuesto que no.

Pero bueno, esa gran mayoría de mexicanos tendrá en junio de este año la oportunidad de rectificar. Si quieren que sigamos con Lopez para seguir hacia atrás como el cangrejo o si van a mirar hacia el futuro y frenar todo ese desastre económico que ha venido provocando.