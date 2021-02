Ante bajas temperaturas de debe cuidar más a los adultos mayores: Enrique Clausen

Compartir ! tweet





Se confirman 21 fallecimientos y 129 casos de COVID-19

Hermosillo, Sonora; febrero 16 del 2021. En esta época invernal, es muy importante cuidarse y sobre todo proteger a las y los adultos mayores de los frentes fríos, además, en caso de sentirse mal, debemos identificar los síntomas del coronavirus para atenderse de inmediato, expresó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse 21 fallecimientos y 129 casos nuevos por COVID-19, el secretario de Salud recordó que los síntomas más comunes son fiebre, tos seca, cansancio y dificultad para respirar; hay otros como la pérdida del gusto y del olfato, dolor de cabeza o de garganta, ojos irritados y hasta erupciones en la piel.

“Ante cualquiera de estos síntomas, vete inmediatamente a un Centro Anticipa donde en media hora te vamos a decir si estás o no infectado de COVID-19, o acude con tu médico de confianza a que te haga una valoración”, expresó.

Clausen Iberri pidió a las y los sonorenses no dejar pasar cualquier síntoma pensando que es un resfriado típico de esta temporada invernal, es mejor atenderse a tiempo, pues también podría ser Covid.

“Cuídate mucho por favor, por más leves que te parezcan los síntomas, no te confíes y recuerda que este virus es muy traicionero y que de un día para otro tu salud o la salud de un ser querido se puede complicar; hoy más que nunca, vale más prevenir que lamentar; no bajes la guardia y vive con actitud preventiva, aunque sea resfriado, cuídate como si fuera Covid”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 58 mil 564 personas se han recuperado en Sonora; 22 pacientes fueron dados de alta y se confirmaron 21 decesos en 12 mujeres y 9 hombres residentes de Hermosillo ocho; San Luis Río Colorado cinco; Navojoa, Benito Juárez, Huatabampo, Cajeme, Puerto Peñasco, Empalme, Bacerac y Guaymas uno cada uno; derechohabientes del IMSS 19, Secretaría de Salud dos; acumulándose 5 mil 499 defunciones.

Hoy se suman 129 nuevos casos por Covid, en 67 hombres y 62 mujeres; acumulándose 65 mil 210 casos en total. De los nuevos pacientes 57 son residentes de Hermosillo; de Cajeme 50; de San Luis Río Colorado cinco; Navojoa cuatro; Nogales y Guaymas tres cada uno; Empalme dos; Etchojoa, Nacozari de García, Huatabampo, Bácum y Huásabas uno cada uno.

Se confirmaron dos casos pediátricos en una niña y un niño; con los que suman mil 164 casos en total; no se confirman casos en mujeres embarazadas. De los 129 casos de hoy, cinco fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Casos COVID-19 en Sonora 65,210 casos confirmados y 5,499 defunciones

Defunciones registradas el 16 de febrero 2021: 21

Hermosillo: 8

San Luis Río Colorado: 5

Navojoa: 1

Benito Juárez: 1

Huatabampo: 1

Cajeme: 1

Puerto Peñasco: 1

Empalme: 1

Bacerac: 1

Guaymas: 1

Mujeres: 12/ Hombres: 9

Institución Médica

IMSS: 19

Secretaría de Salud: 2

Casos confirmados el 16 de febrero de 2021: 129

Hermosillo: 57

Cajeme: 50

San Luis Río Colorado: 5

Navojoa: 4

Nogales: 3

Guaymas: 3

Empalme: 2

Etchojoa: 1

Nacozari de García: 1

Huatabampo: 1

Bácum: 1

Huásabas: 1

Mujeres: 62/ Hombres: 67

Institución Médica

Secretaría de Salud: 108

IMSS: 19

Isssteson: 2

Acumulados

Defunciones: 5,499

Hermosillo: 1,851

Cajeme: 959

Nogales: 466

San Luis Río Colorado: 435

Guaymas: 312

Navojoa: 246

Agua Prieta: 196

Caborca: 143

Huatabampo: 126

Empalme: 92

Cananea: 83

Etchojoa: 73

Puerto Peñasco: 67

Magdalena: 60

Nacozari de García: 48

Santa Ana: 39

Benito Juárez: 39

Bácum: 37

San Ignacio Río Muerto: 21

Gral. Plutarco Elías Calles: 21

Ímuris: 19

Fronteras: 16

Cumpas: 13

Álamos: 13

Pitiquito: 12

Rosario: 8

Ures: 8

Naco: 8

Sahuaripa: 8

Moctezuma: 8

Villa Hidalgo: 7

Benjamín Hill: 6

Altar: 6

Baviácora: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 4

Sáric: 4

Bacoachi: 3

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Nácori Chico: 2

Arivechi: 2

Bavispe: 2

Arizpe: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Granados: 1

Opodepe: 1

Cucurpe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Banámichi: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Tepache: 1

Santa Cruz: 1

Mujeres: 2,370/Hombres: 3,129

Institución Médica

IMSS: 3,463

Secretaría de Salud: 1,524

Isssteson: 396

Issste: 107

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 65,210

Hermosillo: 30,942 municipio con mayor incidencia con un 48% del total.

Cajeme: 8,869 que representan el 13% del total.

Nogales: 4,263 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,917 que representan 5% del total

Guaymas: 2,859

Navojoa: 2,785

Caborca: 2,608

Cananea: 1,841

Huatabampo: 1,226

Agua Prieta: 1,125

Empalme: 1,059

Etchojoa: 650

Magdalena: 529

Puerto Peñasco: 457

Santa Ana: 342

Nacozari de García: 313

Bácum: 267

Álamos: 201

Pitiquito: 187

Gral. Plutarco Elías Calles: 185

Benito Juárez: 164

San Ignacio Río Muerto: 149

Baviácora: 131

Sahuaripa: 128

Ímuris: 92

Ures: 88

Altar: 70

Cumpas: 69

Moctezuma: 63

Rosario: 61

Bacoachi: 48

Fronteras: 43

Yécora: 39

Benjamín Hill: 37

Naco: 33

Arizpe: 32

Aconchi: 30

Sáric: 26

Nácori Chico: 25

Arivechi: 20

San Miguel de Horcasitas: 18

Villa Hidalgo: 15

Granados: 15

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 13

Carbó: 13

San Pedro de la Cueva: 13

Cucurpe: 11

Rayón: 10

Tepache: 10

Bacerac: 8

Bavispe: 7

Huachinera: 7

Huásabas: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Tubutama: 6

Divisaderos: 5

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

Huépac: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mazatán: 1

Mujeres: 35,083/Hombres: 30,127

Institución Médica

Secretaría de Salud: 46,316

IMSS: 12,845

Isssteson: 4,742

Issste: 1,071

Sedena: 221

Semar: 15

Casos estudiados: 115,797

Confirmados: 65,210

Descartados: 50,587

Cuadro leve: 9,269

Pacientes activos: 913

Pacientes en seguimiento terminado: 8,356

Curados: 50,208

Hospitalizados: 234

Estables: 110

Graves: 98

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 36