Compartir ! tweet





MAÑANA PRESENTARE públicamente por todas las redes sociales los documentos que señalan como responsable desvío de recursos públicos municipales a Plutarco Sánchez Patiño…- Algunos miembros de la familia Lamarque Cano y Patiño Fierro, andan muy molestos y quieren que presente las pruebas de mis escritos, donde hago publico el trabajo de investigación que trae CONTRALORIA MUNICIPAL y la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA).

TAMBIEN presentaré documentos oficiales que comprometen al ex oficial mayor José Manuel León, por actos de corrupción, entre otros asuntos que involucran a un LOCUTOR que tiene sueldo, convenio de trabajo periodístico y una liquidación por más de 100 mil pesos que le hicieran al inicio de la administración, para al poco tiempo, volverlo a contratar por los mismos servicios…- ESTE DELITO es clasificado como FRAUDE AL ERARIO PUBLICO y se condena por una autoridad competente, con una sanción ADMINISTRATIVA-PENAL…- LAS COSAS COMO SON.

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

SE LES SALIO DE CONTROL a las autoridades de la federación, estado, municipio y a la Etnia Yaqui, sus enfrentamientos por diferencias de atenciones que no se han otorgado con responsabilidad en tiempo y forma, entre ambas partes…- HOY las cosas tomaron otro rumbo en el bloqueo de la carretera federal 15 en el poblado de Vicam, donde un operador de tráiler, atropelló a un indígena, dándose a la fuga y ser detenido en el poblado de Estación Oroz por la Guardia Tradicional de la Etnia Yaqui…- El lamentable suceso se dio en la carretera Internacional, donde los Yaquis tienen un punto de cobro de cuota para pasar en la entrada sur del poblado…- Este hecho causo una cola de vehículos por más de 15 kilómetros, y causará una separación de responsabilidades entre las partes involucradas…- POR LO PRONTO, se dice que concesionarios del Transporte Federal, ya convocaron a sus agremiados a sumarse a la lucha que habrán de enfrentar para rescatar la carretera Internacional 15, y esta disputa, alcanzará niveles de adrenalina jamás vista por nuestras tierras Yaquis…- UNA COSA SI ES CIERTA, en este pleito entre ambas naciones, perderemos todos los que habitamos Sonora, porque será un enfrentamiento de cargos de culpa de las cuatro autoridades involucradas en resolver este problema, que involucra a terceros que nada tienen que ver en los acuerdos que han tomado para solucionar este conflicto que ya cobró una vida inocente, y la otra se encuentra detenida y en peligro de que algo le suceda por decisión de las autoridades que acostumbran agarrar la ley por propia mano, según sus usos y costumbres, cuando les invades sus territorios…- ¿Quién se hará responsables de este lamentable hecho?…- La Federación?….- El Estado?…- El municipio de Guaymas?…- O, las autoridades Tradicionales de la Etnia Yaqui?…- ALGUIEN DEBE salir a solicitar nuevamente un acercamiento entre ambas partes para acabar con este conflicto que han originado, personas que buscan acarrear agua a sus molinos políticos, pero, primeramente habrá de iniciarse una investigación de fondo contra aquellas personas que han incitado a la violencia a las comunidades Yaquis, los cuales, no las iniciaron por si solas, sino con intereses mezquinos de unos cuantos YORIS que han presionado a las autoridades de la federación, para que les cumplan con algunos caprichos no previstos en resoluciones judiciales y del ámbito político…- LO CIERTO es que si no toman al toro por los cuernos desde este momento, podríamos vivir una guerra civil entre ambas naciones, lo cual, ya se vislumbra por el municipio de Cajeme, pues algunas personas de este municipio, han tratado de golpear a gente indígena por rumbos del primer cuadro de la ciudad, los cuales, nada tienen que ver en este conflicto, porque son las mismas autoridades los que tienen que buscar una solución para vivir en paz y armonía, entre ambas naciones hermanas…- POR UNOS CUANTOS, no vamos a perder todo lo ganado, después de vivir nuestros ancestros una revolución que no resolvió nada de lo que hoy en día estamos viviendo TODOS LOS SONORENSES……- OJALA NO LLEGUE A MAYORES este problema que no han podido resolver las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de las mismas autoridades de la Etnia Yaqui………………….- UNA COSA no se me olvida. Recuerdo que en la visita pasada, el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, dijo tener rostros, nombres y apellidos de los incitadores que han utilizado a los integrantes de la Etnia Yaqui, a los cuales, les dijo: “Que no pase algo malo que lamentar, porque ya sé quiénes son los provocadores”…- ¡AGUAS!…- SI LAS COSAS SON ASI, pues vaya que si habrá problemas contra estos, rostros, nombres y apellidos…- ALGO PASARA…………..- MAÑANA PRESENTARE públicamente por todas las redes sociales los documentos que señalan como responsable desvío de recursos públicos municipales a Plutarco Sánchez Patiño…- Algunos miembros de la familia Lamarque Cano y Patiño Fierro, andan muy molestos y quieren que presente las pruebas de mis escritos, donde hago publico el trabajo de investigación que trae CONTRALORIA MUNICIPAL y la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA)…- YA SE LOS DIJE que no es nada personal, sino que es un trabajo periodístico de investigación que he venido haciendo desde siempre. ASI, TAMBIEN presentaré documentos oficiales que comprometen al ex oficial mayor José Manuel León, por actos de corrupción, entre otros asuntos que involucran a un LOCUTOR que tiene sueldo, convenio de trabajo periodístico y una liquidación por más de 100 mil pesos que le hicieron al inicio de la administración, para al poco tiempo, volverlo a contratar por los mismos servicios…- ESTE DELITO es clasificado como FRAUDE AL ERARIO PUBLICO y se condena por una autoridad competente, con una sanción ADMINISTRATIVA-PENAL…- LAS COSAS COMO SON……….- POR OTRA PARTE, quiero decirles que el Diputado Federal Marcos Carvajal, visitó LA PLAYA SAN JOSE, en compañía de una comitiva impresionante, promoviendo la plantación de algunos árboles de playa entre los pescadores de ese lugar. Lo curioso de todo esto, es que al legislador federal y sus acompañantes, les dio hambre y visitaron un restaurante muy concurrido del lugar, donde degustaron los mejores platillos de mariscos de ese local, pero, a la hora de retirarse, se negaron a pagar el consumo de los alimentos, argumentando que ellos llevaron programas de mejoramiento social y es justo que se les regalen los alimentos…- QUE BONITO MI CABALLO………..-

GRACIAS POR SU TIEMPO CUALQUIER ACALARACION O DUDA CELULAR: 6442-12-90-71 MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX