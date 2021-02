Llama especialista de Isssteson a extremar cuidados en niños con cáncer ante COVID-19

Compartir ! tweet





El oncólogo del Instituto, Homero Rendón, exhorta a mantener un aislamiento riguroso para evitar el contagio

Hermosillo, Sonora; febrero 15 de 2021. Las afectaciones que provoca el cáncer en las niñas y niños hacen que se bajen las defensas de su organismo, por lo que están más susceptibles de contagiarse de infecciones como el COVID-19.

Es por eso que, además de las medidas de sanidad, como el uso del cubrebocas, lavado de manos, la sana distancia y otras, la familia debe poner mayor cuidado en seguirlas adecuadamente y mantener un aislamiento riguroso.

Así lo informó el doctor Homero Rendón García, oncólogo del área de Pediatría del Centro Médico “Dr. Ignacio Chávez” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, (Isssteson), en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, que se conmemora este 15 de febrero.

Detalló que el proceso clínico por el que atraviesa un menor con cáncer eleva el riesgo de contraer el virus.

“El tratamiento que reciben las niñas o niños con algún tipo de cáncer, como la quimioterapia o radioterapia, también disminuyen sus defensas, lo que los hace más susceptibles a las infecciones”, señaló el especialista del Instituto.

Explicó que el miembro de la familia que deba salir a trabajar, debe observar los cuidados de higiene, asearse al regresar a casa y practicar la sana distancia.

Rendón García llamó a informarse al respecto, seguir los tratamientos de manera normal y poner en práctica las medidas de sanidad, para evitar que la niña o niño se contagien de COVID-19.

En el caso de los síntomas o señales de alerta por la posible presencia de cáncer en infantes, consideró importante poner atención ante la presencia constante de fiebres, dolor de huesos o malestar general en los menores y acudir al médico para atención especializada.

“Uno de los signos más alertadores es el decaimiento de un niño; la mayoría estamos acostumbrados a ver a un niño que corre, que brinca, que come y de repente duerme mucho, come poco, se la lleva cansado”, explicó Rendón García.

Exhortó a los derechohabientes a llevar al menor a consulta médica en caso de notar ese tipo de señales y a no automedicarlos.