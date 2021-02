Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LA SESION PUBLICA DE CABILDO PASADA, se salió de control con los arranques que protagonizó nuevamente el regidor del PT Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, contra la mayoría de los regidores, los cuales, algunos explotaron en su contra, haciéndole ver a “El Loco” Terán, que ocupa una atención especializada en salud mental, porque por más de dos años consecutivos, se trastorna mentalmente con los nombres de Omar Serna Córdoba y Leovigildo “Pepe” Guerra, pero, no conforme con esos dos nombres, arremetió de una manera ofensiva contra las regidoras Guadalupe Ochoa, Roció Lauterio, así como contra Sergio Lamarque Cano, entre otros que ya no aguantan su presencia y su desquiciamiento mental…-

El tabú sobre su enfermedad mental está no sólo entre la población sino entre los mismos regidores, el cual está plenamente identificado, como que ocupa una atención inmediata, pero, de ahí por su desinterés de aceptar que sufre este mal en cada sesión de cabildo por la psiquiatría; menos del 2% de los estudiantes de Medicina escogen esta especialidad, de acuerdo con un informe de la UNAM y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente (INPRF) en 2016, menos del 2% de los estudiantes de la Medicina escogen esta especialidad y por eso, anda tanto loco perdido en su universo de ideas fantasiosas…- Verdad, Arráyales?…-

POR ESTO Y MUCHAS COSAS MAS, la inversión no está alineada con la enorme necesidad de atención a los pacientes que deambulan por el municipio en cargos públicos. Solamente del presupuesto público para salud en 2018, apenas 2.2% (2,800 millones de pesos) se destinó a psiquiatría. Ello significa poco más de un dólar per cápita, menos de la mitad del mínimo que recomienda OMS. Aparte, son recursos mal distribuidos pues están concentrados en hospitales cuando -como en todo el sistema de salud- se requiere invertir más en primer nivel de atención para diagnóstico oportuno y prevención. Como en caso de Arráyales “El Loco” Terán, para quien urge se le atienda, antes de que cometa una aberración, y lo digo, porque es entendible que de cada cinco mexicanos que necesitan un tratamiento psiquiátrico sólo 1 accede a él, y creo, no es para “El Loco” Terán……………-

TRASCENDIO por ahí, que las autoridades de la federación, estado y municipio, solo están esperando el momento oportuno para actuar en consecuencia contra el regidor Arráyales, ya que se dice, hay denuncias ante la FGJE de parte de regidoras que no permitirán una ofensa más de su parte, la cual se está llevando a cabo en su contra. Esta denuncia lo está comprometiendo mucho más de lo que ya lo comprometió su suplente en la carpeta de investigación que se sigue por extorsion, al señalarlo como el cerebro principal de la fuga de información QUE DICEN VALE DINERO…- SOLO esperan se acabe su fuero, para actuar en consecuencia contra su persona… CADA QUEIN SE GANA LO QUE SE MERECE…………..-

SE ENCUENTRAN MOLESTOS el gerente administrativo de Oomapas, ing. Guillermo Patiño Fierro y el regidor Sergio Lamarque Cano, por haber hecho pública la investigación que tiene en sus manos la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA), contra su sobrino Plutarco Sánchez Patiño, por mal usos de los recursos públicos, cuando estuvo al frente del área del INSTIUTUTO DEL DEPORTE MUNICIPAL…- Se sabe que este joven exfuncionario, devolvió los recursos reclamados, pero, eso no le perdona que recaigan sobre su persona, una responsabilidad administrativa, la cual, puede ser, la inhabilitación por algunos años, para ejercer la función pública federal, estatal y municipal…- “Si tienes pruebas, preséntalas” me dijeron ambos funcionarios…-

A LOS DOS, LES INFORMO que mi publicación, no es personal, solamente hago mis investigaciones y los documentos que acreditan como responsable a Plutarco Sánchez Patiño, se encuentran en CONTRALORIA MUNICIPAL Y LA UNIDAD DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. Ahí, les pueden proporcionar lo que yo digo en mis redacciones…- NADA PERSONAL…-

OTRA, les informo que la ciudadanía cajemense, no lo debe nada al Diputado Federal, Javier Lamarque Cano, pues, nunca gestionó un solo peso para este municipio que ocupa de todos para avanzar en su desarrollo…- SI USTEDES TIENEN OTROS DATOS, por favor háganmelos llegar, para informar con más veracidad, que como lo hago hasta ahorita…- OTRO QUE NADA HIZO Y QUIERE MAS, es el Diputado Federal, Marcos Carbajal, quien quiere seguir viviendo a costillas del erario público, pero, se olvidó que tenía un compromiso con el Presidente Municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado y con la misma ciudadanía cajemense, el haber gestionado recursos para atender problemas sociales que hay por las cinco comisarías y por las colonias del municipio…- ESTOS QUIEREN MAS Y NO APORTARON NADA…- EN LAS URNAS, pagaran cara las consecuencias el haber olvidado a Cajeme……………….-

RODRIGO BOURS CASTELO, anda preparando su plan de trabajo para este próximo proceso electoral que se avecina. Pienso, que el empresario dará continuidad al programa que manejó la campaña pasada, el cual, creo es bueno por donde se vea…- POR LO PRONTO, deberá renuncia a su regiduría, para dedicarse de lleno a su modelo de trabajo que habrá de implementar junto a su equipo de trabajo.

