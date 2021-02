Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Como ha levantado polvo la versión de que Ernesto De Lucas levanta el vuelo del PRI para irse a Movimiento Ciudadano, bueno, en esto hay que ver si no es parte de la campaña que traen para provocar la división en la triple alianza, porque el Pato ha comentado que su proyecto personal es lograr que Ernesto Gandara sea gobernador.

Les consta a muchos que es hombre de todas las confianzas del Borrego y por eso dijo que haría un sacrificio personal con tal de que siga adelante la Coalición, pero también, que no le ha gustado el sistema de elección de candidato a Alcalde.

Bueno, algo parecido a lo que, según dicen, Ricardo Bours habría dicho que como Rodrigo es su hermano lo apoyaría para que sea el ganador de las elecciones aun cuando es casi un hecho que Abel Murrieta sera candidato de su partido Movimiento Ciudadano a la Alcaldía. Parece que fue un juego de palabras de la entrevistadora de radio que lo entrevistó.

No hay una declaración o posicionamiento oficial de Ricardo a este respecto, como tampoco el que la maestra Nydia Razcon será la candidata de MC a diputada local por el Distrito XVI, mientras otra dama, Jaqueline Valenzuela, va por el PT a ese Distrito.

Por el PRI, casi un hecho irá Armando Alcala Alcaraz, y por Morena, nos decia ayer el tremendo Víctor Lopez, mejor conocido como el Wasanga, que hay 15 aspirantes, pero con el registro de última hora del Licenciado –y líder social y comunitario–, Pedro Mejia, este partido ya tiene un Precandidato sólido, ah, Pedro, gane o no esta interna, será de gran valor para quien sea el –o la– candidato de Morena a la Alcaldía.

Quien por cierto, y sin salirnos del Morenismo, viene realizando un intenso trabajo en los municipios del sur de Sonora, es Don Arturo Bours, y no trabajo político-electorero, sino trabajo a favor de la gente y municipios, como ayer lunes en Navojoa, ah, el sábado hizo lo mismo en Guaynas.

Y LOS SIERVOS, APA? Mejor dicho, que pasa con los siervos de la nación, porque ocultar lo que hacen, cuántos son, cuánto cuestan?

De acuerdo con la revista Proceso, andan volando 3,500 millones de pesos que fueron ejercidos por esta estructura electoral, porque de social tiene poco.

Y que no es ha determinado para donde se fueron esos miles de millones de pesos porque hay muchas irregularidades, inconsistencias y omisiones en la documentación que justifica gastos, y que ha sido detectada por la Auditoría Superior de la Federación.

La Secretaria de la Función Publica, Irma Erendira Sandoval, acaba de ocultar esta información reservando casi 7 mil expedientes, esto no es nuevo, siempre se han armado estructuras electorales y en su momento han sido denunciadas, lo único que pueden consultarse es el nombré de 17 mil personas a las que les pagan 8,173 pesos mensuales. Cómo y porqué, no lo dicen.