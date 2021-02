En México confirman que el cajemense Rogelio Díaz Brown será diputado federal plurinominal por el PT, se va del PRI el “Roger” y sus seguidores en Obregón, se van a MORENA, ¿Y Emeterio Ochoa?

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Y vaya que en política todo se puede esperar en el entendido que es muy convenenciera y cochina, nos llegan informes calientitos de que el actual diputado local del PRI en Sonora y coordinador de su bancada ya amarro una diputación plurinominal por el partido del Trabajo, ya que eso le urgía al “Roger” una pluri para así poder tener fuero constitucional porque al parecer la FGR le tiene una gran sorpresita por ahí por tantos desvíos de dinero publico federal cuando fue alcalde de Cajeme.

Ah pero su tío poderoso político Don Manlio y Jefe de Asesores del líder nacional del PT para variar ya ven que Don Beltrones esta en todas, le consiguió a su “sobrinastro” una diputación federal pluri en el PT para así protegerlo de la gran cacería de brujas que se viene en cascada para Sonora ahora que entregue el sexenio la gobernadora, y pues con el gran desprecio que les esta haciendo el “Borrego” Gándara a los beltronistas y claudistas pues no les quedo otra que buscar cobijo en otros partidos.

Y así será, toda la poca gente que sigue al “Roger” en Cajeme se van a MORENA Y Emeterio Ochoa esta esperando haber quien lo llama, aunque sea de secretario particular, así las cosas amigos lectores en Cajeme, Sonora, México, y si no al tiempo.