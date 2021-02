¡En México el 6 de junio será fatal para la 4ta. Transformación AMLO super preocupado, la información verdadera la tiene ya el presidente, perderán la mayoría en el congreso y muchas gubernaturas, será el acabose afirman en la presidencia de la republica!

Compartir ! tweet





VOCES DE MEXICO/Por Christopher Villegas/Director y Corresponsal en la Ciudad de México

Y miren amigos lo que hoy le vamos comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, sin el deseo de jorobar en contra de nadie, finalmente AMLO me cae bien y para mi es buen presidente PERO EL SABE Y ESTA ENTERADO QUE MORENA PERDERA EN LAS PROXIMAS ELECCIONES LA MAYORIA EN EL CONGRESO DE LA UNION Y ADEMAS 12 DE LAS 15 GUBERNATURAS EN JUEGO.

Pero vamos al grano de esta información que es muy fidedigna y muy certera porque de los mas allegados al señor presidente de México hasta ellos están muy preocupados porque el presidente les a dicho que si pierden la mayoría en el congreso de la unión sería fatal porque se acabaría así la cuarta transformación de México.

Además ya no habría tiempo para nada y estarían en peligro grande todas las reformas que AMLO impulsó, el asunto es que AMLO sabe que Mario Delgado líder nacional de MORENA trae un santo despapalle y muy embroncado al partido, mucha división interna mucha inconformidad y mucho descontento, eso aunado al gran fracaso de la mala administración de muchos gobernadores y alcaldes morenistas.

Pues por ello las encuestas reales que tiene la presidencia los dan por perdidos porque además el gran fuego amigo morenista le esta sumando cada día mas a la esperada derrota electoral del 6 DE JUNIO DEL 2021, AMLO ya dijo abiertamente que las gubernaturas no le interesan tanto como las diputaciones federales, es mas se dice con mucha insistencia que ya están buscando negociar en los estados con gobernadores y los probables nuevos gobernadores, que la mayoría de las diputaciones federales sean para MORENA aunque entreguen gubernaturas.

Las cosas están cada día mas preocupantes en palacio nacional, porque AMLO ya se siente perdido en las próximas elecciones, hasta las próximas Voces de México.