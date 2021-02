En las próximas elecciones las gubernaturas en juego podrían ser moneda de cambio por diputaciones

Compartir ! tweet





Comentarios de Cajeme/Por Victor Gallardo

Vaya lío en el que están metidos AMLO y su MORENA, pues sienten que la lumbre les esta llegando a los aparejos, y no es para menos porque la peor pesadilla de López Obrador puede dejar de ser un sueño y convertirse en una cruda realidad, es decir presienten que en estas próximas elecciones podrían perder la mayoría en la Cámara de Diputados y eso seria fatal para los sueños y aspiraciones de la 4ta. Transformación.

Y es que la pandemia, los malos gobiernos de MORENA en los estados, municipios y las nulas gestiones tanto de Senadores y Diputados le están pegando no duro si no macizo a los planes de AMLO, aunado a eso el desmadre y desorden que traen en el partido, todo por no saber llegar a acuerdos y mas que nada por falta de liderazgo, tan mal están las cosas en MORENA que AMLO ha dicho que no le importa que se pierdan las gubernaturas, lo que tienen que salvar a toda costa son los curules en la Cámara de Diputados y Senadores, ya que si pierden la mayoría le estarían diciendo adiós a todo proyecto y reforma que quiera realizar López Obrador en lo que resta de su sexenio, por eso les urge sacar las iniciativas que están pendientes en esta LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados.

Las palabras dichas por AMLO dejan en la lona a todos los candidatos que van por alguna gubernatura en el país, la cuenta de protección a empezado, será interesante como lidiara con esto Alfonso Durazo candidato a la gubernatura de Sonora, que conformen pasan los días según los expertos sigue perdiendo esa “gran ventaja” que tenia, debe de ser muy desmotivante que por mas esfuerzo que hagas para llegar a la gubernatura esta ya este perdida sin siquiera haber iniciado oficialmente, pues prácticamente las gubernaturas en juego podrían convertirse en moneda de cambio, ya que las diputaciones y senadurías son los mas importante para AMLO.