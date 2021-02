Compartir ! tweet





Queda claro que a AMLO primero le interesa ganar los 300 Distritos Electorales; lo demas poco le importa, ni la suerte de su amigo Alfonso Durazo

Lamarque y “Barbajan”, le han servido más a Lopez en la aprobación de los Presupuestos que a Cajeme; Morena se las verá difícil

En ese incierto panorama electoral, el expriista Pedro Mejia registró su Precandidatura al Distrito XVI ante Morena

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

No solo el bien enterado columnista Salvador Garcia Soto, de El Universal, sino otros mas, han venido señalando que al Presidente Lopez Obrador lo primero que le interesa del la elección de junio, es ganar el Congreso de la Unión.

Dicen, que esta consciente lo difícil que sera ganar la mayoría absoluta, y entre otro escenario mas catastrófico es perder la mayoría actual, porque se truncarían más iniciativas de su 4T.

Por ello, sus baterías y en consecuencia las de sus operadores electorales se centraran en los 300 distritos electorales. “A ganar la mayoría de ellos”, es la indicación de Lopez. En muchos distritos sera difícil porque los diputados –como Lamarque y “Barbajan en Cajeme– le sirvieron mas al Peje que a sus electores.

No legislaron ni trabajaron para quienes los llevaron al Congreso en el 2018, sino que no solo sirvieron sino hasta se arrastraron al Presidente, le aprobaron todo, sobre todo el Presupuesto Federal, y no presentaton iniciativas de apoyo a sus Distritos, por eso tienen miedo y temor de presentarse a la reelección como los esta obligado su jefecillo camaral Mario Delgado.

Por eso Lamarque también se apuntó para la candidatura a la Alcaldía, por eso el desaseado, traidorzuelo y chafada de Marco Antonio Carvajal se apuntó al Distrito VX Local.

Pero eso, ese parecito no la van a ver fácil si Morena los postula a esas candidaturas locales, creen que a la gente de Cajeme se le va a olvidar la manera tan ruin y cobarde como se portaron con ella y con el mismo Ayuntamiento y también con el resto de Sonora en los dos primeros Presupuestos Federales del gobierno centralista y autoritario del AMLO en los que pelearon a favor de las obras propuestas por Municipios Sonorenses y por el Gobierno del Estado.

Pero, lejos de ello y en el mas completo de los cinismos de que se tenga memoria en las bancadas sonorenses en la Cámara de Diputados, en los dos últimos Presupuestos Federales votaron para dotar de más recursos a las ocurrencias sin sentido alguno, de Lopez, como el Tren Maya, la refinería de 3 Bocas, el dizque aeropuerto de Santa Lucia, así como autorizar quemar dinero en el barril sin fondo, de Pemex .

Lamarque y “Barbajan”, no tienen excusas ni defensas antes traiciones a Cajeme y a Sonora. Un Ayuntamiento, como el que preside Sergio Pablo Mariscal, que ni por ser emanado de Morena, le quitaron millones de pesos en diversos programa.

Un Alcalde institucional que ha preferido la prudencia en lugar de la confrontación por ese atropello presupuestal de Lopez e inclusive sin reclamarle a esos dos legislineadores, pero lo que raya en el cinismo es la promesa de los 500 millones de pesos, que no van a llegar.

Un diputado local, como Raúl Castelo Montano (Distrito XV), que gasta en ocurrencias y reclama obras municipales en lugar de reclamarle a Lamarque y Carvajal por sus actuaciones en los presupuesto federales, una Tina Castro cuya única gestión estatal ha sido la remodelación de la plaza de Esperanza.

Un Pedro Mejia Mejia que anuncia que registró su precandidatura al Distrito XVI por el mismo partido, Morena y a ver si hace algo por Cajeme si llega ser a ser, primero candidato y luego ganar en junio, y un Alfonso Durazo a quien podrían pegar en junio los abusos, olvidos e injusticias de Lopez para con Cajeme de la mano de Barbajan” y Lamarque.