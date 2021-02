Solicita Secretaría de Salud al ayuntamiento suspender evento en Vícam

Compartir ! tweet





Guaymas se encuentra en riesgo alto de contagio y se tiene el registro de que más de 50% de los casos detectados positivos a COVID-19 en comunidades Yaqui corresponden a Vícam

Hermosillo, Sonora; febrero 12 de 2021. Con el fin de evitar una mayor propagación del COVID-19, la Secretaría de Salud hace un llamado al Ayuntamiento de Guaymas a tomar medidas, en el ámbito de sus facultades, para evitar la realización de eventos masivos que aglomeren personas, en especial el baile de Vícam programado para este sábado 13 de febrero.

A partir del inicio de la pandemia por COVID-19, se han presentado más de 900 casos sospechosos del virus en personas de la etnia Yaqui en sus ocho comunidades, de los cuales 197 se han confirmado y el 50% de dichos casos corresponden a la población de Vícam.

La celebración de eventos sociales es un asunto que requiere de la autorización de un permiso emitido por a la autoridad municipal. De igual forma, de acuerdo al considerando XXIII y al Artículo Sexto del Decreto para una Nueva Normalidad emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 10 de junio, es facultad de los ayuntamientos la toma de decisiones para mitigar la propagación de contagios en las demarcaciones de sus territorios.

Por ello, esta Secretaría solicita la intervención del Ayuntamiento de Guaymas para que limite la autorización de este tipo de eventos en los que su naturaleza dificulta el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios para prevenir la transmisión de COVID-19.

Es importante precisar que propagación del virus Sars-Cov2 sigue activa en la entidad, por lo que no es momento de realizar eventos que aglomeren personas y donde el consumo de bebidas alcohólicas propicia que se descuiden las acciones contra contagios y la sana distancia.

Guaymas es un municipio que se encuentra en riesgo alto de contagios de COVID-19 por lo que le es de suma importancia no descuidar las medidas de prevención y no es recomendable realizar eventos que aglomeren a personas.

Durante semanas la Secretaría de Salud ha estado en diálogo permanente con las autoridades tradicionales de la etnia Yaqui, donde se ha logrado suspender una serie de eventos masivos, sin embargo, hasta este momento no se ha cancelado el baile organizado para este fin de semana.