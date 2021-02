¡En Sonora doblegan a Ana Gabriela Guevara y a su PT para que forzados apoyen a MORENA y la candidatura de Durazo al gobierno del estado!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Esta comprobado que cuando el poder esta desde mero arriba o jalas o jalas, no hay de otra, así le está pasando a la renuente exprecandidata del PT al gobierno de Sonora, pues en principio juraba y perjuraba que por ningún motivo apoyaría la candidata de MORENA y a Durazo en Sonora, todo porque ella tenia información que había sido el mismo Durazo quién la había vetado y maniado con su jefe AMLO para que no la dejara que se registrara como candidata del partido del Trabajo en Sonora a la gubernatura y así dejarlo solo a él por MORENA.

Y así fue en un principio, Ana Gabriela andaba muy molesta porque no la dejaron participar en la contienda electoral del 2021 e inclusive le inventaron mil cosas en la CONADE donde ella es directora general, muchos dicen que hasta la amagaron que si renunciaba a la CONADE le podían fincar responsabilidades penales por un supuesto desvió de dinero publico en la CONADE, en fin no pudo venirse a Sonora como candidata del PT a la gubernatura de su estado que además eran sus sueños y por eso ella andaba muy enojada con MORENA y Durazo.

Pero ahora desde la cúpula del poder la obligaron a que tenía que darle el apoyo a Durazo en Sonora para que juntos hagan historia y así fue, ya el PT le dijo al IEE de Sonora que van juntos y en apoyo a Durazo, haber que dice en Cajeme el candidato del PT a la alcaldía Orlando “Siri” Salido porque dice que Durazo no lo pela, pues así las cosas amigos lectores, doblegaron a Ana Gabriela y siempre si apoyaran a Durazo al gobierno de Sonora por MORENA, y si no al tiempo amigos lectores.