¡En Hermosillo le están haciendo la vida de cuadritos a Celida López y a su reelección, se registra Wendy Briceño a la alcaldía ante el gran vacío de poder en MORENA, los candidatos hacen lo que quieren en Sonora afirman!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Las cosas se están complicando cada día mas en la capital del estado de Sonora donde hace unos días todo parecía que Celida López la actual alcaldesa iba sola por la reelección de la capital, pero ahora resulta que no, que no pudieron convencer a la aguerrida diputada federal Wendy Briceño para que no se registrara y no solo no hizo caso se registro por la candidatura a la diputación federal para reelegirse, también se registro para la alcaldía de Hermosillo para hacerle mala el agua y mella a Celida López.

Con esto queda muy claro que no hay control en MORENA Sonora, es un solo despapaye en las candidaturas, no hacen caso los morenistas y se están registrando como si fueran hormigas a la miel y así solo se están haciendo daño entre ellos mismos, porque el que no quede se molestara y se puede ir de MORENA a otros partidos y pues eso a lo mejor no lo están previendo los jefes, con el cuento de que hay democracia interna pues cada quien hace lo que quiere.

La gran verdad ya existe mucha molestia y Celida ya la esta pensando muy bien porque si otro partido le garantiza que ella ira sola a la candidatura se les puede ir, porque no le están cumpliendo lo que le dijeron que ella iría sola por la reelección, pero ahora las cosas cambiaron y ella también podría cambiar de parecer e irse si las cosas siguen así en MORENA, y si no al tiempo amigos lectores.