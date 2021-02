¡Marchan en San Luis Potosí contra Mario Delgado lo acusan de cacique, impostor y dueño de MORENA!

Compartir ! tweet





Ex pre-candidata de Morena inicia marcha contra Mario Delgado.

Francisca Reséndiz Lara, tesorera del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno Del Estado y ex pre candidata al gobierno por Morena, protesta por el resultado de candidatura a la gubernatura en San Luis Potosí.

Reséndiz Lara inició una “marcha por la dignidad, la paz y la unidad” rumbo a la ciudad de México, en contra del presidente nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo, al que acusó de déspota e impositor.

Mencionó que ella no fue invitada a la reunión del pasado miércoles donde se anunció la decisión de postular a la doctora Mónica Liliana Rangel, no obstante que estaba entre las finalistas, “lo que significa que para Mario Delgado no existo, no me toma en cuenta y eso es actuar como cacique”.

La excandidata dijo que una vez que llegué a la CDMX iría directo a la Sede de MORENA para entrevistarse con Mario Delgado y hacer saber sus inconformidades y después, buscará entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional para plantearle la problemática.

“No vamos a aceptar imposiciones desde el CEN, lucharemos contra la mafia del poder ya favor de la Cuarta Transformación, deben saber que San Luis está de pie y tiene dignidad, por lo que rechazamos a quienes hoy se ponen la investidura de defensores y luchadores, es un marcha por la dignidad”.