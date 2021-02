Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

La Alianza Va por Sonora -PRI-PAN-PRD-, está frotándose las manos ante la eventualidad de que la diputada federal de Morena, Wendy Briceño o Reyna Castro Longoria sean favorecidas por las encuestas para ser alguna de ellas la candidata de ese partido a la Alcaldía de Hermosillo.

La sola inscripción de la diputada es un torpedo impactando en la linea de flotacion del barco que, canturreando u guitarra en mano piloteaba la alcaldesa Celida López, analiza Arturo Soto Munguía ayer en Dossier Político.

Barco que ahora puede chocar con el icerberg de la soterreada disputa que desde 2018 se libra en los autoproclamados “morenistas puros” y los que, llegados súbitamente de otros partidos, ganaron posiciones importantes y dejaron a los otros resignados a papeles secundarios, en el mejor de los casos.

Es decir, no es una amenaza para la Alianza Va por Sonora, sino para la unidad interna de Morena que, no hay que olvidar lo, tuvo un crecimiento explosivo de 2015 a 2018, pero no por los perfiles de sus candidatos y candidatas, sino por el arrastre de la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Recuerden que el voto duro de Hermosillo solo le alcanzó para obtener poco más de 5 mil votos en 2015, pero ya para 2018, con la convocatoria de Amlo a votar “de chorrito” por los candidatos de Morena, y con la incorporación de otros personajes que algo debieron aportar en términos de recursos humanos, materiales y económicos, para 2018 Celida Lopez pudo llegar a 102 mil votos. Una diferencia abismal.

La propia Wendy Briseño tuvo, como candidata a diputada local por el Distrito XI en Hermosillo en 2015, mil 954 votos. Si, menos de 2 mil votos es lo que realmente representa la Wendy si le quitan el paraguas de la coyontura 2018.

No hay que olvidar, recuerda el chapo Soto, que en la pasada elección el PRI en Hermosillo solo rebasó los 85 mil votos y la alianza PAN-PRD tuvo más de 50 mil, y esta vez van junto los tres.

Es claro que estos números no son inamovibles, pero sirven para ilustrar lo cerrado que puede ser la contienda en la capital del estado, dónde el que gana lo hace con más de 100 mil votos y esos se suman casi automáticamente al candidato a la gubernatura, que en estos momentos debe estar sopesando muy bien el caso Hermosillo.

Ahora bien, quien movió a Wendy Briseño a registrar su candidatura para competir en la interna contra Celida López? Acaso Alfonso Durazo, Mario Delgado o Lopez Obrador?

Se suponia que el de Bavispe tenía varios meses tratando de convencerla para la reelección. Y Mario Delgado convenciendo a la Wendy para reelegirse como diputada federal.

Entonces, quien manda en Morena, en Sonora? Si Alfonso está demostrando debilidad en los procesos internos, que se puede esperar en la campaña ya en forma. Si no pudo con la Wendy, podrá contra Ernesto Gandara y contra Ricardo Bours?