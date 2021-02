Compartir ! tweet





FUERTE RUMOR QUE alguien por ahí, solicitó el apoyo de la Policía Cibernética, para ubicar algunos números telefónicos de los cuales, comparten información con personas de dudosa reputación, para desacreditar la imagen de personas de BIEN, con miras de acarrear agua a sus molinos, para destruir la imagen de diversos candidatos de los partidos políticos, que hoy contienden por un puesto de elección popular

AHORA, falta que los que se fueron por lo que tú quieras opinar, rindan cuentas lo más transparente que se pueda, lo cual, lo dudo de parte de Plutarco Sánchez Patiño y José Manuel León Félix, ya que ambas personas, son quienes se enriquecieron con actos de corrupción, traicionando al pueblo de Cajeme…- QUE NO CANTEN VICTORIA, porque el juego aún no termina

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

ESTA HERRAMIENTA fue creada con la finalidad de detectar por medio del patrullaje en la red, los sitios, procesos y responsables de las diferentes conductas delictivas que se puedan cometer en contra y a través de medios informáticos y electrónicos…- La Fiscalía General del Estado a través de la coordinación de Policía Cibernética brinda orientación a la ciudadanía respecto de los pasos que deberá seguir para presentar una denuncia en caso de ser víctima de un delito cometido a través del uso de las tecnologías de la información, además de que la Policía Cibernética colabora con el Ministerio Publico de así requerirlo en las investigaciones…-

TRASCIENDE que solo en el municipio de Cajeme, existe un ataque encarnizado en contra de funcionarios de primer nivel de la Federación, Estado y municipios, a los cuales. se dice ya los tienen plenamente identificados, para de un momento a otro, abrirles una carpeta de investigación sobre las evidencias que existen en su contra, por el mal uso de las tecnologías…- SE DICE que muchas de estas personas, son contratadas por personas de altas esferas políticas y económicas, para, desacreditar la imagen de familias, políticos, empresarios, maestros, amas de casa, etc.etc., así como del Poder Judicial de la Federación y del estado…-

POR LO PRONTO, en Cajeme, la Policía Cibernética, hará un arrastre con varios hombres y mujeres que se dedican a este tipo de delitos a cambio de unos cuantos pesos, los cuales, no les alcanzara ni para vivir la primera semana de encierro en un Centro Penitenciario…- ESTA DIFUCION NEGATIVA, viene de algunas personas que radican por el norte de Baja California y de la frontera mexicana con estados unidos, desde donde se han difundido una serie de amenazas, insultos ofensivos, entre otros tantos más, que dañan la moral ciudadana, por ello, ya se encuentran gravados por la policía cibernética, la cual, se encuentra trabajando de lleno, para dar con la conexión de los números celulares que se están utilizando y desde que domicilio, o, lugar se están transmitiendo dichos comentarios a través de las redes sociales…-

CABE INFORMAR, que la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Unidad Cibernética invita a verificar y denunciar cualquier situación que atente contra la seguridad de los afectados por este tipo de prácticas, ya que las instituciones oficiales, evitan a no caer en el juego perverso de quienes buscan hacer virales algunas versiones ofensivas, lo cual, en nada contribuyen a la paz que se busca mantener en nuestro municipio y estado de Sonora……-

NO QUIERO ALARMAR A NADIE, pero, me dijeron que tienen varios números telefónicos de personas que se dedican a denigrar, difamar, ofender, humillar, entre otras agresiones por las REDES SOCIALES, y estos celulares, se encuentran enlazados con funcionarios federales, estatales y municipales, entre otros de posición económica, que pagan por este tipo de servicios que destruyen la vida de gente inocente…- LO BUENO QUE YA VIENEN POR ELLOS….- LO INTERESANTE, es saber; ¿quién les contrató y con qué interés sé les contrató?…- ESPERO, que cuando concluyan las investigaciones la policía cibernética, den a conocer los nombres de estos depredadores cibernéticos, que utilizan las redes sociales de forma negativa y cobarde a cambio de una paga económica $$$$$$$$$…-

TODO CAE POR SU PROPIO PESO……..- Nadie por encima de la Ley…- El que la hace la paga, tarde que temprano…- YA VAN POR USTEDES…- Y si sabes a quienes me refiero, verdad, mi regidor?………………-

EN EL H.AYUNTAMIENTO, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado tomó protesta a las nuevas titulares de Oficialía Mayor, Secretaría del Bienestar, así como a las Directoras del Instituto Cajemense de la Juventud (ICJ) y del Instituto del Deporte Municipal (IDM)…- Ahora en dichas dependencias estaran Clara Mark Corona, como Oficial Mayor; Marcela Herrera Flores, Secretaria del Bienestar; Anahí Vega Borbón, Directora del ICJ y Karla Nereyda Romero Félix como Directora del IDM…- Luego de rendir protesta, las nuevas titulares expresaron su compromiso de dar continuidad a los programas y acciones emprendidas por quienes les antecedieron en el cargo, además de innovar esquemas para seguir sirviendo a los trabajadores de la comuna y a la sociedad en general…- AHORA, falta que los que se fueron por lo que tú quieras opinar, rindan cuentas lo más transparente que se pueda, lo cual, lo dudo de parte de Plutarco Sánchez Patiño y José Manuel León Félix, ya que ambas personas, son quienes se enriquecieron con actos de corrupción, traicionando al pueblo de Cajeme…- QUE NO CANTEN VICTORIA, porque el juego aún no termina, y la URA, los tiene en la mira. Por lo pronto, se encuentran sujetos a investigación y se les puede fincar una responsabilidad muy delicada a ambos ladrones…- TODO ESTA DOCUMENTADO……- Verdad, Juan Cota?

