SE REUNIO LA COMISION DE HACIENDA para ver la posibilidad de contratar un auditor externo para revisar los números reales de la Central de Autobuses Faustino Félix Serna, votando la mayoría de regidores por un ¡NO! para su contratación, ya que hay otras prioridades más apremiantes que destinar recursos a un caso que se encuentra debidamente aclarado, dijo, la regidora del Partido del Trabajo, Guadalupe Ochoa

EL nuevo OFICIAL MAYOR es Carlos Félix, y será éste pobre hombre quien baile con la más fea de la administración, porque el prófugo (anterior oficial mayor), dejó varios pendientes que se deberán aclarar ante la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA), ya que nadie se debe ir así nada más, debe dejar todo en regla, para evitar malos entendidos, pero

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

SOBRE ESTE TEMA, la regidora en mención, sé molestó porque fue amenazada por el regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, con exhibirlos públicamente como encubridores de un supuesto que no existe, porque los números están a la vista y no se ven las irregularidades que el presume, existen…- DE IGUAL FORMA, trascendió que ya existe una empresa externa que constantemente audita los números de la Central de Autobuses de Cajeme…-

DE ENTRADA, les informo que el regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, no pertenece a la mesa de la Comisión de Hacienda, pero, se le atendió por petición de dos regidores que se encuentran en dicha comisión, los cuales le apoyaron para que se le atendiera dicha solicitud, pero, el quejoso no quedó conforme, y ahora con amenazas publicas quiere desacreditar la imagen de los regidores que votaron en contra de dicha solicitud, porque, ese tema está muy trillado e investigado y no hay nada que pruebe que el Lic. Omar Serna Córdoba, este implicado en un mal manejo de los recursos públicos de la Central de Autobuses de Cajeme…-

EL PROBLEMA DEL REGIDOR ROSENDO ARRAYALES, ya es meramente personal con Omar Serna Córdoba, porque no hay nada oculto en el manejo administrativo de la Central de Autobuses…- TODO ES ESPECULATIVO y sin sustento alguno, lo único que quiere “El Loco” Terán, es hacerle la vida pesada a Omar Serna, por haber denunciado a su suplente Miguel Valdez y a un seudo periodista Marcos Duarte por extorsión y amenazas, lo cuales, por el momento se encuentran enfrentando un juicio por tales hechos, y lo cual, yo personalmente lo digo; lamento mucho lo que están pasando estas dos personas, los cuales, sé, son padres de familia y están viviendo la peor de sus pesadillas…- DIOS LES AYUDE, pero, por ahí, dijo su suplente Miguel Valdez, que es el regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, quien les facilitaba la información para tales acontecimientos y toda información, GENERA DINERO…- LO DIJO ASI, o, de otra forma, en un Noticiero de RADIO, el suplente de Arráyales…- Bueno, todo está documentado ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, para el deslinde de responsabilidades contra quien, o, quienes resulten responsables…- ¡AGUAS!……-

AHORA…….- EL nuevo OFICIAL MAYOR es Carlos Félix, y será éste pobre hombre quien baile con la más fea de la administración, porque el prófugo (anterior oficial mayor), dejó varios pendientes que se deberán aclarar ante la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA), ya que nadie se debe ir así nada más, debe dejar todo en regla, para evitar malos entendidos, pero, el anterior oficial mayor, tiene malos entendidos con todos los trabajadores del H. Ayuntamiento de Cajeme, porque, se le consideró EL HOMBRE MAS ODIADO DE LA FAZ DE LA TIERRA, ya que le faltó carisma en la atención con la base trabajadora…- Hoy todos los empleados descansan de él, pero, él no descansará, hasta no informar sus malos manejos administrativos al interior de OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO