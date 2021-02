Desaparecer outsourcing afectará a todo el empleo en México: AMECH

Compartir ! tweet





La Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano destaca que prohibir la subcontratación traería modelos que quedarían fuera de seguridad social, antigüedad y prestaciones

De aprobarse la iniciativa que pretende prohibir la subcontratación en México, muchos de los trabajadores que laboran bajo este esquema, en empresas que operan condiciones de legalidad y cumplimiento de sus compromisos fiscales y respecto de los derechos laborales, podrían migrar a modelos en los que quedarían totalmente fuera de la seguridad social, antigüedad y prestaciones, entre otros aspectos, advirtieron Héctor Márquez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) y Pablo Lezama, director de la misma organización.

Márquez dijo que el 30 por ciento de las empresas encuestadas y que utilizan el esquema de subcontratación han reportado que echarían mano de la contratación directa y le daría base con el mismo salario y prestaciones.

“El otro 60 por ciento, lo contratarían, pero ya no con base no a través de un esquema de seguridad social. Lo contratarían por honorarios, a través de asimilados a salarios, de derechos de autor. Cualquier mecanismo de manera que esa persona sí la necesitan, la siguen contratando, pero ya no va a tener seguridad social, o sea, le va a ir peor; ahora ya no va a cotizar poquito, ya no va a cotizar nada y no va a poder seguir pagando su casa de Infonavit, etcétera, porque ya no lo contratan con seguridad social. Y el otro 10 por ciento lo darían de baja o bien se lo llevarían a esquemas todavía peores que es en donde no hay pago de Impuesto Sobre la Renta como pueden ser de pago a través de cooperativas, de sindicatos, cualquier mecanismo que hace una evasión absoluta en el país”.

En tal sentido, destaco que desaparecer la subcontratación no solo afectaría a las empresa de Amech, sino más a todo el empleo en México.

Por lo anterior y ante la posibilidad de que el diálogo continúe y de un nuevo parlamento abierto sobre el tema, la Amech considera que la reforma se debe llevar a cabo, persiguiendo los siguientes objetivos:

En primer lugar, la generación de empleo formal y asegurar el que hoy es formal a través de la subcontratación. Precisó que más del 60 por ciento de las empresas que usan los esquemas de subcontratación son microempresas, por lo que es importante mantenerles esta opción.

Asimismo que se combata a las empresas y personas que han hecho evasión y elusión fiscal en materia de outsourcing, sobre todo con el subregistro de sueldos y pago a través de esquemas que evaden el pago de impuesto como el ISR, la seguridad social como IMSS, Infonavit, Fonacot, entre otros.

Consideró que el gobierno tiene la capacidad para realizar auditorías y comprar, directamente en la contabilidad de las empresas, a las personas que tienen una cantidad determinada en sus recibos y otra en el registro. Por lo que no solo se les debe identificar, perseguir, sancionar y, sobre todo, obligar a que paguen todo lo que evadieron.

Otro de los objetivos es contribuir a mejorar la calidad del empleo del país, atendiendo temas como los cortes de antigüedad y acceso universal a prestaciones de ley.

Indicaron que los cambios mínimos que pide la Amech es dar más tiempo para la implementación de la reforma y concretamente en el artículo 14, adicionar las palabras que están marcadas en amarillo y negrillas: “No se considerará subcontratación de personal la prestación de servicios especializados, el servicio temporal de personal o la ejecución de obras especializadas que formen o no parte del objeto social de la beneficiaria de los mismos, siempre que el contratista cuente con la autorización a que se refiere el artículo 15 de esta Ley”.