¡Bomba política en Hermosillo, el candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía Norberto Barraza sale arriba en las encuestas 2 a 1 sobre Celida López alcaldesa de MORENA que busca reelegirse!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora las próximas elecciones del mes de junio traen a muchos políticos muy pero muy preocupados principalmente a los de MORENA, que según ellos creían que por haber sido arropados por ese gran tsunami político que los llevo al poder en las pasadas elecciones por el gran arrastre de AMLO, pues ellos creían que la cosas serian e iban a ser iguales en las próximas elecciones y la gran verdad están muy equivocados.

Porque a estas fechas las encuestas no están marcando muy bien para MORENA y la gran verdad en ningún municipio actualmente gobernado por MORENA sale bien en las encuestas, por darles un ejemplo en la capital de estado Hermosillo el candidato del PRI-PAN-PRD Norberto Barraza sale dos a uno arriba de Celida López actual alcaldesa y que según ella se quiere reelegir, y pues la verdad esta muy difícil Don Norberto le ganaría de calle.

Y así Guaymas, Navojoa, Caborca, Nogales, Cajeme, San Luis Río Colorado, Agua Prieta para donde voltees la gente no quiere nada con MORENA y pues a veces no es que quieran mas con el PRI-PAN-PRD pero no hay de otra, MORENA no administro bien el ayuntamiento votamos por el otro, así piensa la gente y por eso la alianza que encabeza “El Borrego” Gándara va arriba en las encuestas y no es por jorobar en contra de MORENA ellos se lo ganaron, perdieron al pueblo porque no supieron gobernar tuvieron su tiempo y lo dejaron ir, y si no al tiempo amigos lectores.