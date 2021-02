¡En México el líder nacional de MORENA Mario Delgado trabaja fuerte para ser el próximo jefe de gobierno de la Cd. de México y también trabaja para que su patrón Don Marcelo Ebrard sea el próximo candidato a la presidencia de la republica en el 2024!

Compartir ! tweet





VOCES DE MEXICO/Por Christopher Villegas/Director y Corresponsal en la Ciudad de México

Ciudad de México.- Convencidos en la presidencia de la republica que el líder nacional de MORENA Mario Delgado anda desatado y trabajando libremente a su antojo haciendo todo lo que su jefe político Marcelo Ebrard le ordena a tal grado que en sus reuniones privadas según él con sus mas cercanos colaboradores les dice a grito abierto que su plan político y su gran meta es de que él llagara a la jefatura de la Ciudad de México en las próximas elecciones del 2024, y no solo eso también les dice que el próximo candidato a la presidencia de la republica en el 2024 será sin duda su gran jefe Marcelo Ebrard.

Eso es lo que anda formando Mario Delgado un gran equipo político y según él sumando adeptos para él y su jefe, de tal forma que en la presidencia de la republica ya hay voces que como en todas partes hay contras y ya al parecer le informaron al presidente AMLO y al parecer pronto le pondrán un estate quieto a Mario Delgado y sería después de las elecciones cuando pudiera salir del liderazgo y mandarlo a una embajada fuera de México para que no ande antes de tiempo adelantándose a lo que el jefe mayor Andrés Manuel López Obrador decida.

Nadie mas que el presidente tendrá esa facultad política como siempre quien lo reemplace, no será Mario Delgado quien lo haga así lo informan desde la oficina mas refrigerada del palacio nacional, así las cosas amigos parece que ya le agarraron las patas al jefe de MORENA inclusive al parecer ya ordenaron ponerle mucho ojo y también ya lo traen mas vigilado por adelantado y aprovechado del puesto para trabajar para él y su jefe Marcelo Ebrard, hasta las próximas Voces de México, saludos.