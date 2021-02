¡La encuestas en el Sur de Sonora PRI-PAN-PRD con buena ventaja sobre MORENA, Álamos, Huatabampo, Navojoa, Etchojoa, Benito Juárez, Quiriego, Rosario Tesopaco todo el 7mo. Distrito!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y la gran verdad no es por jorobar en contra de MORENA Pero nos llegan informes super fidedignos que en el 7mo. Distrito Electoral federal con cabecera en Navojoa en los 7 municipios las encuestas le dan una cómoda y buena ventaja a la alianza PRI-PAN-PRD, nos comentan las personas indicadas y que han participado en las últimas encuestas que los dados se están cargando mucho hacia el PRI-PAN-PRD ya que la gran mayoría de los encuestados manifiestan que en las elecciones pasadas ya votaron por MORENA y la gran realidad no dieron con bola.

No supieron administrar, en casi todos los municipios del sur en especial los del 7mo. Distrito todos están de lo peor, hechos pedazos, las calles de lo último, los servicios públicos malísimos y nunca se vio una obra que marcara su administración, no hay empleos, no hay nada los alcaldes morenistas no supieron hacer nada por el pueblo puros lamentos, puro echarle la culpa a los de la administración pasada y con eso se la pasaron todo el trienio llorando y los municipios no tuvieron nada bueno para el pueblo.

Por eso ahora los votantes ya no quieren votar por MORENA Y muchos se atreven a decir que estábamos mejor antes, deperdida aportaban algo los priistas y panistas por eso creemos que mejor votaremos por ellos así lo manifiestan los votantes en las encuestas, en la intención del voto el PRI-PAN-PRD sale adelante, en la intención por candidato “El Borrego” Gándara sale adelante, la gente dice que votara por él, entonces los próximos alcaldes del Sur de Sonora pudieran ser de la alianza PRI-PAN-PRD y el próximo gobernador también.

La gran verdad algo anda mal en MORENA, la gente la piensa mucho para decir que votaran por MORENA, en las encuestas hay mucha gente que dice que votara por MORENA, otra vez hay que ser honestos pero la gran mayoría de los encuestados dicen que votaran por el PRI-PAN-PRD, en fin que gane el mejor nosotros nomas le transmitimos el sentir de muchísimos encuestados en el Sur de Sonora principalmente en el 7mo. Distrito donde Prospero Ibarra es el candidato a la diputación federal y por ende también el ganara, y si no al tiempo amigos lectores.