LA Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA) en Cajeme, se encuentra trabajando a fondo para concluir el caso de Plutarco Sánchez Patiño, a quien no tardan en fincarle su responsabilidad por el mal manejo de recursos públicos que hizo en la dirección del DEPORTE, los cuales, se sabe devolvió, pero, no deja de ser un delito que se condena con la inhabilitación

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

HOY, INICIO CON EL TEMA del Director de la Central Camionera “Faustino Félix Escalante”, Lic. José Omar Serna Córdoba, a quien le han llovido golpes políticos a través de las redes sociales por la denuncia presentada ante la FGJE contra los extorsionadores Marcos Duarte y Miguel Valdez, quienes se encuentran a la esperan de una resolución penal por parte del juez penal en turno…- COMO MUCHOS LO SABEN, este caso lo han politizado diversos actores políticos para acarrear agua a sus molinos, con miras a las elecciones del próximo proceso electoral que ya tenemos encima…- HICE UN SONDEO sobre este sonado caso, entre personajes que se dedican a la Agricultura, Abogados, Médicos, Maestros académicos, amas de casa y padres de familia, opinando que “Nadie sabe lo que trae el saco, más que el que lo lleva a cuestas”…- UN AGRICULTOR DE RENOMBRE y que por obvias razones omito su nombre, opinó que si a él, le hubieran amenazado a la familia, como lo dice Omar Serna, haría lo mismo, o, cosas peores, porque como padres de familia, siempre queremos lo mejor para nuestras familias. No queremos que nadie nos toque a nuestros padres, hermanos, hijos y nietos, y lo que con lleve a un ser querido…- OMAR Serna, hizo lo correcto en tiempo y forma. “Que sean las autoridades las que decidan si son culpables o inocentes”…- DE IGUAL MANERA, varios abogados, dicen que Omar Serna, hizo lo conducente, porque para eso están las autoridades para atacar a este tipo de delincuentes, que creen que con amenazas e intimidaciones, podrán lograr sus objetivos…- “Yo haría lo mismo que el Director de la Central Camionera, presentaría mi demanda inmediata para detener a los presuntos”…- LOS MEDICOS por su parte, dijeron que Omar Serna, utilizó muy bien su cabeza, porque si hubiera agarrado la justicia por propia mano, se complicaría su vida y la de su familia, e hizo lo correcto, presentar la denuncia a donde corresponde, para que se actúe a derecho ciudadano…- Yo haría lo mismo, pero, cuando uno tiene esa presión encima y no enfría su cabeza, hecha a perder todo…- Omar, hizo bien para mi ver, terminó diciendo el galeno…- POR OTRA PARTE, maestros universitarios y maestros de preparatoria y secundaria, consideran que las autoridades del Poder Judicial del Estado, deben aplicar todo el peso de la ley sobre este tipo de actuaciones de personas antisociables, a las cuales, no se les debe dar clemencia y beneficio alguno en sus condenas penales…- “Nomas de pensar que me están amenazando a mis padres e hijos por un puñado de dinero, seria aberrante y desesperante para mí”…- “Yo le doy la razón a José Omar Serna, pero, serán las autoridades los que emitan su veredicto contra estas personas, una vez se desahoguen las investigaciones del caso”…- POR ULTIMO, las amas de casa y los padres de familia, dijeron que estar hartos de tanta inseguridad que vivimos por todo el país, y que todo aquel que cometa delito alguno que se le aplique todo el peso de la ley…-“No somos políticos, somos padres de familia como Omar Serna Córdoba, y entendemos su desesperación”, dijeron “Que no se preocupe por lo que dicen los presuntos integrantes del grupo de activistas de Los Arráyales, a los cuales, el brazo de la justicia los alcanzara en su momento”………………- PARA TERMINAR ESTE TEMA, les informo que Marcos Duarte y Miguel Valdez, NO FUERON PERIODISTAS, PERO, son muy conocidos por el municipio de Cajeme, y hay ciudadanos que fueron fraudeados por este par de vividores del CLAN DE LOS ARRAYALES…- EXISTE mucha información en la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde aparecen algunos nombres que mencionaron los inculpados como autores intelectuales de que TODA INFORMACION GENERA DINERO…- ESA INFORMACION, se las daba el regidor del Partido del Trabajo (PT) Rosendo Arráyales “El Loco” Terán…- VEREMOS QUE PASARA……………..- LA Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA) en Cajeme, se encuentra trabajando a fondo para concluir el caso de Plutarco Sánchez Patiño, a quien no tardan en fincarle su responsabilidad por el mal manejo de recursos públicos que hizo en la dirección del DEPORTE, los cuales, se sabe devolvió, pero, no deja de ser un delito que se condena con la inhabilitación para ocupar otro cargo público por espacio de algunos años…- DE ESTE TIPO DE PERSONAS, Alfonso Durazo debe tener cuidado para no involucrarlas en sus giras de campaña, mucho menos en algún puesto administrativo, de lograr el triunfo electoral que se avecina. EL OTRO QUE LE HACE DAÑO, es el padrastro, el diputado federal Javier Lamarque Cano, quien se cree merecer a la candidatura a la alcaldía de Cajeme, cuando ni un solo peso gestionó ante el gobierno federal para el municipio de Cajeme. Con qué cara, dice tener a la gente para lograr un triunfo electoral, cuando lo único que ha hecho, es pelearle a Mariscal Alvarado el poder político de Cajeme, para seguir manteniendo EL NEPOTISMO FAMILIAR en las administraciones públicas de la Federación, estado y municipios……….- JUAN COTA, anda trabajando contra los policías que andan cometiendo actos de corrupción contra la ciudadanía por las calles de este municipio. A PARTE DE SER REGIDOR, ahora tiene el nombramiento de Presidente de la Comisión de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal…- ¡AGUAS!…- Este los mandará detener donde los agarre en flagrancia………….-

