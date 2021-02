Compartir ! tweet





Ernesto Gandara Camou ya es candidato del PRD a la Gubernatura de Sonora; se concreta la Alianza Va por Sonora, que puntea en preferencias electorales

“Morena es un gigante o un monstruo con pies de barro y le vamos a ganar el el 6 de junio y Ernesto Gandara Camou será orgullosamente el próximo Gobernador de nuestro querido Sonora”: Jesús Zambrano Grijalva

Llama Ángel Verdugo en su programa de YouTube a no votar por los candidatos de Morena al Congreso de la Unión; indignos como Lamarque y “Barbajan” legislan para Amlo, no para la gente!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Ernesto Gandara Camou tomó protesta ayer como candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura de Sonora, concretando de esta forma la alianza Va por Sonora PRI-PAN-PRD.

El Presidente del Sol Azteca en el país, Jesús Zambrano Grijalva, manifestó que Morena no es invencible y con Ernesto Gandara la Alianza Por Sonora va a ganar el próximo 6 de junio porque es un hombre honesto que no tiene cola que le pisen y comprometido con todas las causas sociales.

“Ernesto Gandara es nuestra mejor carta para sacar adelante al estado de Sonora, Morena no es invencible, Morena es un gigante o un monstruo con pies de barro y le vamos a ganar el 6 de junio”, dijo el empalmense en este acto de ayer en Hermosillo.

Por su parte, el ahora candidato del sol azteca en la entidad, manifestó que juntos van a ser un gran equipo, un gran acuerdo y una gran victoria dentro de unos meses y los próximos años y demostrar que se pueden hacer gobiernos honestos y transparentes.

“A que si podemos tener a las mejores mujeres y hombres, a que si podemos y debemos hacer gobiernos de coalición en el sentido de que vengan los mejores militantes de partidos.

“Y, desde luego, los ciudadanos, la gente de la sociedad que quiere participar no nada más en posiciones de gobierno sino en las decisiones que podemos tomar con los grupos especializados en los temas que le interesan a la población”, dijo el borrego.

En el país, el PRD hasta la fecha , de las 15 gubernaturas que estarán en juego el 6 de junio, ha llegado a acuerdos para 13 alianzas entre los 3 partidos y el resto elecciones PRD-PRI y PRD-PAN y van juntos en 219 distritos electorales federales de los 300 que confirman la geografía política del país, informó Jesús Zambrano Grivalva.

Un mega trabucazo electoral, de ahí el fuerte temor en Palacio Nacional y en resquebrajado partido, Morena, de perder la mayoría en la próxima Legislatura Federal. El temor del Peje que le frenen mas iniciativas, como las que tanto daño le han provocado al país, como en el económico, de salud y educación; un campo, ganadería, pesca y muchos más abandonados a su suerte..

Por ello, como diariamente dice y re-dice el sonorense Ángel Verdugo todas las tardes en su gran programa en YouTube –“Las Mañaneras de Ángel”–, NI un sólo VOTO a Morena en los 300 Distritos Electorales para frenar la ambición de Lopez por acumular mas poder.

No importa si se vota por otros candidatos de Morena, del PT o del Verde, pero a otros cargos de elección popular como a las Gubernaturas, Presidencias Municipales y Diputaciones Locales.

Pero por ningún motivo hay que votar por los morenistas a diputados federales y menos por los que se quieren reelegir.

El gato y lacayo de Mario Delgado ha humillado tanto al actual Congreso de la Unión que éste mas funciona como una oficialia de partes. Solicitarles una explicacion a Lamarque y a “Barbajan” seria perder tiempo.