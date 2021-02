DISMINUYE EN CAJEME EL NIVEL DE RIESGO Y ESTABLECE GABINETE MUNICIPAL COVID NUEVAS MEDIDAS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Compartir ! tweet





Debido a los resultados derivados de las acciones preventivas y medidas sanitarias establecidas por los integrantes de las células operativas de la Unidad de Seguridad contra el Covid-19, durante las dos semanas anteriores ha disminuido el número de contagios en el municipio, lo que posibilitó transitar de máximo riesgo a un nivel de riesgo alto, manteniéndose Cajeme en naranja según lo marca el semáforo epidemiológico de la federación.

Durante la reunión del Gabinete Municipal Covid, el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado indicó que las medidas estratégicas contenidas en el Modelo Cajeme, sigue dando resultados coadyuvando a reestablecer una tendencia a la baja en el número de casos positivos por Covid-19 y disminuir riesgos ante probable incremento de contagios, por lo que se acuerda extender el horario de operación de los negocios y tiendas de conveniencia hasta las 22:00 horas y no a hasta las ocho de la noche.

“Continuamos en apego a los principios dinámicos de corresponsabilidad social en el cumplimiento de los protocolos, educación para el autocuidado y concientización para aprender a convivir en las nuevas condiciones generadas por la contingencia sanitaria, así como en la observación de las medidas preventivas y los operativos de vigilancia para mitigar los indicadores de riesgo alto al unificar criterios con las acciones anticipatorias del Mapa Sonora”, expresó el Presidente Municipal.

Agregó que otro de los acuerdos, es la reactivación de las ligas deportivas, siempre y cuando cumplan con las medidas de contingencia sanitaria y participen sin público y sin consumo de bebidas embriagantes.

Se reactivan también los eventos sociales, como XV años y bodas con un aforo en lugares cerrados de máximo 50 personas o a un 25 por ciento de su capacidad, con una duración de 3 horas por evento; mientras que las restricciones de aforo para terrazas y lugares al aire libre de un máximo de 100 personas o a un 35 por ciento de la capacidad y una duración de 4 horas por evento.

El coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón mencionó que los restaurantes se mantienen abiertos hasta las 22 horas, en tanto que los casinos y antros permanecen suspendidos y, en el caso de bares, cantinas y boliches sólo operaran aquellos que expendan alimentos a la carta y que todos los comensales estén sentados.

En los casos de salones de belleza, peluquerías, spa y salones de tatuajes, así como consultorios médicos, solo podrán funcionar bajo previa cita y con aforo máximo al 25 por ciento, observando los protocolos sanitarios.

De igual manera, siguen suspendidos los eventos masivos como festivales y conciertos, así como las guarderías, fiestas infantiles y ligas deportivas infantiles.

Además se reiteran las medidas estratégicas anteriormente establecidas, tales como el restablecimiento del Agente Covid por parte de empresas y comercios para que hagan cumplir con los protocolos de sanidad; el incremento de filtros para controlar y disminuir la movilidad, mismos que funcionan por la mañana, tarde y noche, donde se verifica que no viajen más de dos personas por vehículo y se vigila que el transporte público cumpla con el 30 por ciento de aforo en pasaje y se observen las medidas sanitarias básicas, entre otras acciones de control ya señaladas.

El Director de Inspección y Vigilancia, Manuel Guerrero informó que durante este fin de semana se recibieron 52 reportes sobre festejos en general, cuyos permisos están suspendidos como medida para mitigar contagios, de estos, la célula de seguridad Covid cerró 25 lugares por exceder el número de personas, tales como taquerías y otros negocios en la vía pública, se suspendieron 20 fiestas familiares y en 7 hogares fueron apercibidos.

El funcionario señaló que hay poca demanda en la expedición de permisos para ventas por el 14 de febrero y los comerciantes ya autorizados recibirán las visitas de inspección para evitar aglomeraciones y se respete la aplicación de los protocolos de sanidad, tanto para los expendedores como para los clientes potenciales.

El Director de DIF Municipal, Santiago López Meza, informó que para prevenir contagios entre la población vulnerable permanecen suspendidas las actividades en la Unidad Básica de Rehabilitación, Parque Infantil, Inapam; en tanto que la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y CIFA, permanecen abiertas, pero con un aforo reducido y observando las medidas sanitarias, mientras que en el Velatorio y los panteones municipales sólo se permite un aforo reducido al 15 por ciento, mientras que los tres CADIS están cerrados, pero brindan educación a distancia.

Con estos acuerdos, el Gabinete Municipal Covid se mantiene en el objetivo de mitigar los indicadores de riesgo alto en contagios y mantener en Cajeme el semáforo epidemiológico federal en color naranja para no afectar considerablemente la recuperación económica y social en el municipio.