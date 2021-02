Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

DESPUES DE UN OBLIGADO descanso por salud médica, retomo mi responsabilidad periodística con profesionalismo y con derechos a replicas a favor de los personajes que son señalados en esta mi columna MAREA BRAVA…-

EN ESTE PRIMER DIA de labores, me encontré con la sorpresa de que Cajeme, no cuenta con OFICIAL MAYOR, porque su titular José Manuel León Félix, presentó su renuncia el viernes pasado por motivos aun desconocido, pero, si piensa que renunciando al cargo por motivos personales, cree que se deslindará de sus responsabilidades administrativas, está muy equivocado, porque tendrá que presentarse ante la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA) para que aclare actos de corrupción cometidos contra el ERARIO PUBLICO…- NI CREA que ya se zafó de este grave problema que se metió…-

NI RENUNCIANDO A SUS CARGOS se libran de una auditoria de fondo y creo, el OFICIAL MAYOR León Félix, tiene muchas cosas que aclarar ante LA URA…- EN LA PROXIMA edición, exhibiré los pormenores del funcionario más ODIADO por los trabajadores del H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME………..-

POR LO PRONTO, este puesto se encuentra VACANTE, y fue ofrecido a una joven mujer del ITSON, con una excelente preparación académica para manejar esta OLLA VAPORERA; claro que no aceptó, porque sería riesgoso abandonar el puesto que hoy tiene en la universidad, por una ilusión política, de la cual, no coincide con ningún partido político…- EN UNA PALABRA, se ocupa un oficial mayor………….-

POR OTRO LADO, les informo que la página oficial de MORENA, ya ventiló a seis aspirantes a la alcaldía de Cajeme, en esa lista figuran el ing. José Carlos Galindo, EL POLLO Castelo, Saúl Benítez Maldonado, Javier Lamarque Cano, Andrés Salas y Ovidio Villaseñor…- ACLARO, estos nombres aparecen en la lista oficial. No es invento mío. Sé que hay otros que se registraron en tiempo y forma, pero, por equis motivos sus nombres no aparecen en la lista que da a conocer MORENA a través de su página de FACEBOOK…- EN ESTA LISTA figuran dos nombres muy fuertes para ser el próximo candidato a la alcaldía de Cajeme, ellos son: José Carlos Galindo y Andrés Salas Sánchez, y el resto de estos seis nombres, lo único que quieren es figurar en la lista, para asegurar CHAMBA…-

POR MARGARITA DE MARISCALES, no se preocupen, aunque sé que a varios de la oposición les preocupa que ande en giras de trabajo a un lado del candidato Alfonzo Durazo Montaño, pero, las cosas son así, porque es invitada a participar en la campaña que viene desarrollando el candidato oficial de MORENA por la gubernatura al estado de Sonora…-

ASI MISMO, les informo que me encontré al Presidente de la Comisión de la Secretaria de Seguridad Publica, Regidor Juan Cota, quien ya anda trabajando en favor de la ciudadanía y atacando actos de corrupción del comandante de la USI NORTE, de nombre Juan Ramón Torres Soto, quien es recomendado de Carlos Félix (empleado administrativo de la SSPM) con el Almirante Cándido Tarango…- ESTE elemento policiaco, se enfrentó un intercambio de palabras altisonantes con el regidor Juan Cota, porque fue descubierto torturando y asaltando a ciudadanos de las comunidades de Tesopobampo, Ladrillera, Yucuribampo y puntos circunvecinos…- Juan Cota, me dijo, que solicitará la presencia de Cándido Tarango, para que explique por qué tiene tantas libertadas este oficial de policía para operar negativamente contra los ciudadanos de estas comunidades rurales…- ¿A quién le pagara cuota este oficial?. EN ESTOS PROXIMO días, Torres Soto, deberá enfrentar cargos que le impondrá el Presidente de la Comisión de la SSPM, porque la seguridad es para aplicarse en favor del ciudadano y no para asaltar al ciudadano……..-

PIENSO QUE ME EXTRAÑA el regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, por mis tantas críticas que le he hecho en mi columna MAREA BRAVA…- Me di a la tarea de investigar la misteriosa muerte de un detenido en las celdas de la SSPM, y me encontré datos oficiales de la excelente investigación que hizo en tiempo y forma el CONTRALOR MUNICIPAL, Leovigildo “Pepe” Guerra y la titular de la URA, quienes cuentan en su poder con documentación oficial del caso de este detenido…-

ESTE ASUNTO, lo trae de bandera política Arráyales “El Loco” Terán y lo exhibe en cada sesión de cabildo, sin documento en mano, pidiendo el despido del Contralor Municipal, cosa que no ha prosperado, porque todos saben que la investigación tiene todos los argumentos y documentos oficiales, para determinar las causas de deceso de este infortunado hombre, quien no debió morir así. De entrada, les informo que el Juez Calificador que facilitó la libertad del presunto agresor, facilitó toda la documentación que le fue requerida por la URA, para clasificar la sanción correspondiente contra su persona.

También existe en el expediente la firma de una hija del finado, autorizando la alta inmediata de su padre, para trasladarlo al IMSS, lo cual trajo complicaciones médicas, en el traslado, lo cual, le produjo el fatal deceso…- DEJA DE MENTIR ARRAYALES…- POR ESO, ningún partido político te quiere en sus filas. El hecho que te hayas registrado como posible aspirante a la alcandía de Cajeme en MORENA, no quiere decir que ya eres el candidato oficial. Recuerda que tienes otros pendientes que debes pagar ante la FGJE, y por ahí, la MAREA BRAVA, te llevará a donde tienes que llegar…- ¡AGUAS!…- ENCONTRARAS lo que siempre has buscado y que no se te olvide el audio de tu suplente, donde claramente te señala como el que tiene la información y toda información genera dinero…- DIJO ASI, O, NO LO DIJO ASI tu suplente a un Noticiero de Radio.

