Esta visto que a AMLO no le preocupa ni le interesan los graves problemas del país; no tiene remedio; lo suyo no es gobernar sino desestabilizar

No sabe, o no le interesa, como va la economía; no le preocupa la grave sequía nacional que enfrentan agricultores y ganaderos; nada le interesa

Pierde casi tres horas diarias en sus “Mañaneras” en lugar de atender en su despacho a los funcionarios relacionados con las principales actividades del país

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

No quisiera uno estar señalando de vez en cuando el actuar y quehacer de Lopez Obrador, a veces uno hasta queriendo ayudarlo para una buena gestión a favor de México, de todos los ciudadanos y no de su grupo político.

Pero el Presidente no tiene remedio. Simplemente no funciona u opera como tal, excepto para hacer mas daño destruyendo a las instituciones y burlarse y pisotear la Constitución.

Lopez Obrador no va a cambiar saliendo del presunto contagio del Covid-19, me dijo ayer a media mañana un cafetero. Le respondí: Como Lopez Obrador o persona está en derecho de cambiar o no. Pero es el Presidente, tiene el compromiso de comportarse como y no como una persona más “.

Está claro que no le interesa como está o como le va ir al país en este primer trimestre o semestre en materia economíca en materia de crecimiento, del desarrollo y empleo, tampoco si el PIB sube, baja o se estanca.

Al Presidente tampoco le importa como anda en sector educativo, mucho menos como andamos en ciencia y tecnología e innovación, no le importa como le esta yendo a la agricultura y ganadería con los estragos de la sequía.

A Lopez Obrador tampoco le interesa como fue en el 2020 a los sectores pesquero y acuícola en sus temporadas; tampoco le interesa o le preocupa la situación y futuro de las pequeñas y medianas empresas.

No le preocupa nada, bueno, ni su salud. Solo le preocupa que su rémora del partido –Morena– gane la mayoría de diputados federales y amarrar de nuevo mayoría, lo que se ve muy difícil.

Porque le importa poco, o nada el país? Vera: Ayer lunes tras ser dado de “alta” –yo aun dudo que se había enfermado–, las más lógico, prudente y obligado, debió desde muy temprano recibir –uno por uno por espacio del varias horas– a los Secretarios mas importantes del gabinete para que le rindieran informes de sus actividades, y asi, durante toda la semana y la siguiente.

Por ejemplo, a Tatiana Clouthier, de Economía, preguntarle como va la economía nacional, perspectivas, si vienen inversiones extranjeras, nuevas empresas, si se ha reunido con empresarios.

Al de Hacienda, Herrera, preguntarle como va la recaudación, si hay cajones financieros para apoyar a las pequeñas empresas y al empleo, si tiene planeado programas de apoyos a las finanzas de los Estados y Municipios.

Y así por el estilo, reunir a uno por uno de sus funcionarios, como también preguntarle a Olga Sanchez Cordero como va la gobernación del país; al Secretario de Salud que le rinda un informe de la situación del Covid, tambien al director del IMSS.

Ah, y pedirle a Olga Sanchez que siga con las “Mañaneras” o que las atienda Jesús Ramirez, director de Comunicación Social, mientras él atiende en su despacho por una o dos semanas la problemática nacional.

Pero no, eso a Lopez no le interesa, no se le da. Lo suyo es la política pendenciera, de plazas publicas y ahora tomando el micrófono principal de Palacio Nacional para continuar polarizando y dividiendo a los mexicanos en fifis y chairos, para hacer de su despacho el centro de decisiones de las candidaturas de Morena.

Para, seguir utilizando a las “Marraneras” –que no “Mañaneras”–, atacando, difamando, calumniando, burlándose y reirse, acusando sin pruebas ni fundamentos y hasta crucificar a los que el llama sus adversarios, conservadores y neoliberales solo existen en su perversa cabecita blanca.

Lopez no tiene enemigos, sino mexicanos que piensan distinto a él, que discrepan y critican para ayudarlo a ser un buen gobierno. Eso es todo. El “enemigo” de Lopez es el mismo Lopez.