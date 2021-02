¡El líder nacional del PRI cumplió sus 2 promesas a su gran amigo “El Borrego” Gándara hacerlo candidato a gobernador de Sonora y no darle nada a la gobernadora ni a Manlio, salió muy vengativo Alito!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe y sin el deseo de jorobar en contra de Manlio ni de la gobernadora de Sonora tampoco ayudar a otros pues a ninguno de ellos les debemos ni tan siquiera un vaso de agua y no queremos además.

PERO VAMOS AL GRANO DE ESTE BOCHORNOSO Y DESPRECIATIVO ACTO POLITICO DE ALITO MORENO HIZO CONTRA MANLIO Y LA GOBERNADORA DE SONORA, resulta y resalta que en la sede del PRI Nacional todavía tienen el descaro de burlarse los priistas muy allegados a Alito Moreno cuando gritan a pecho abierto que por ordenes del jefe mayor del PRI Nacional SE ORDENO TAJANTEMENTE NO DARLE NINGUNA POSICION POLITICA PLURINOMINAL NI A BELTRONES NI A LA GOBERNADORA DE SONORA, Y ASI CUMPLIRLE AL “BORREGO” GANDARA SUS 2 PROMESAS, 1RA. HACERLO CANDIDATO DEL PRI AL GOBIERNO DE SONORA Y 2DA. NO DARLE NINGUNA POSICION POLITICA A LA GOBERNADORA DE SONORA NI A BELTRONES.

Y así fue, se la cumplió Alito Moreno a su gran amigo “El Borrego” Gándara ya salieron las listas plurinominales y nada para Sonora mucho menos para los allegados a la gobernadora y de Beltrones, así queda comprobado de que Alito Moreno y “El Borrego” Gándara son uña y mugre y que llegando “El Borrego” a la gubernatura las cosas pudieran empeorar para la jefa saliente del gobierno de Sonora, porque ya demostraron Alito Moreno y “El Borrego” que son muy PELIGROSOS Y VENGATIVOS CON PODER, el asunto se pondría mas peligroso en Sonora porque también se sabe de muy buenas fuentes que ya Alito y “El Borrego” traen un gran plan para Sonora cuando tome posesión de gobernador “El Borrego” claro si es que gana la gubernatura.

Pero aunque “El Borrego” navegue ahorita con la bandera de la tranquilidad e inocencia aguas, cuídense de las aguas mansas, las cosas no se vislumbran nada bien para el sexenio saliente, el coraje y los viejos resentimientos que guarda “El Borrego” desde hace mucho tiempo los esta sacando ya a relucir, y ahí están las pruebas antes de ser gobernador ya les esta haciendo daño nada para el actual gobierno de Sonora ni una pluri siquiera por ordenes de Alito por petición del “Borrego”, y si no al tiempo amigos lectores.