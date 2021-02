Compartir ! tweet





Regresa Cajeme este Lunes 8 al Código Naranja del Covid-19. Gran logro y esfuerzo de todos los sectores

Ricardo Bours Castelo recibió el sábado la Constancia de MC como candidato a Gobernador de Sonora

Cuidado con la Chayito, Alfonso!; Al Siri Salido se lo tragó la tierra? Donde anda

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Pues Cajeme ya regresó al Código Naranja. Si, excelente que el municipio junto a Nogales, Empalme, Guaymas y SLRC harán reducido los contagios del Covid-19.

En ese sentido, a partir de este Lunes 8 de Febrero pasarán del Código Rojo al Código Naranja en el Mapa Sonora Anticipa. Excelente, aunque no hay que bajar la guardia.

El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaria de Salud, Gerardo Alvarez, informó ademas que el ritmo de contagios en Hermosillo se mantiene estable y en Navojoa ha crecido en los últimos días

Por separado, justo reconocer el extraordinario trabajo llevado a cabo por el Comité Técnico encabezado por el Alcalde Sergio Pablo Mariscal en esta materia, reuniones de evaluación y prevención del virus junto a funcionarios de salud, representante del sector empresarial y Protección Civil al frente de Francisco Mendoza.

Algo muy importante del Alcalde de Cajeme, ha sido su diálogo constante con funcionarios estatales para evitar en lo posible afectar la economía como volver a cerrar empresas y endurecer los horarios, todo Cajeme ha jalado en las medidas de prevención contra el avance del Covid-19 y ahí están los resultados: Regresamos al Código Naranja y, porque no, llegar al Verde.

Otra noticia relevante para Cajeme, es que el CP Ricardo Bours Castelo recibió el sábado la constancia que lo acredita como Candidato de Movimiento Ciudadano a Gobernador de Sonora, en tanto que para Nuevo León, el joven Senador Samuel García también recibió su constancia como candidato a Gobernador.

El documento se le otorgó al empresario y político cajemense en la sede nacional de MC a dónde Bours Castelo viajó el viernes por la noche.

“Hoy es un día muy importante para mí, recibí la Constancia que me otorga Movimiento Ciudadano para competir por la gubernatura de Sonora”, expresó en sus redes sociales.

Tambien el sábado, a media mañana, por segunda vez en 15 días, el aspirante a la candidatura de Morena a la Alcaldía Local, Andrés Salas Sánchez, estuvo intercambiando presiones con los cafeteros de la Mesa Plural del Yori Inn, indicando que durante la semana Todos los aspirantes al mismo cargo estuvieron en Hermosillo con el dirigente estatal, Jacobo Mendoza. Ah, este lunes lanza en redes sociales un nuevo audio vídeo aprobado por el comite estatal.

Recordar, sobre los aspirantes del resto de los partidos a la Alcaldía, el miércoles le fue mejor de lo esperado a Anabel Acosta Islas de la Alianza PRI-PAN- PRD, y este miércoles a las 10:00 estará ahí mismo en la Mesa Plural, el joven abogado y virtual candidato del PVEM, Fidel Antonio Covarrubias Miranda.

Y del Siri Salido, usted se preguntara, lector. Yo también me lo pregunto. Parecería que se lo tragó la tierra. O estará en su casa de Phoenix, Arizona. Bueno, ni las luces de Alfredo. Del jefe de prensa y manejo de imagen, Joel Luna, se fue a la Serie del Caribe a Mazatlán a transmitir los juegos.

Entre tanto, en Navojoa arderá Troya, sino es que ya está ardiendo, pues la brava y poco dejada Alcaldesa no va dejarse que Durazo y Jacobo Mendoza impongan al famoso Mayito Martínez como candidato a la Alcaldía.

María del Rosario Quintero ha dicho que no va a aceptar una encuesta a modo para el Mayito. Ella buscará la reelección. Así que cuidado o aguas con la Chayito. Con ella no se juega. Es de armas tomar.

Pero si no logra parar esa intentona Durazo-Jacobo, pues sus baterías de apoyo podrían ser para el virtual candidato de Fuerza Social por México a la Alcaldía, Gerardo Pozo. La Chayito tiene gente, no está sola .