¡En Navojoa ordena Mario Delgado que Mario “El Mayito” Martínez sea el candidato de MORENA a la alcaldía, despreciando a la alcaldesa Rosario Quintero, ella amenaza con irse a otro partido!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Y nos llega información calientita que en la Perla del Mayo la presidenta municipal Doña Rosario Quintero anda pero muy molesta con los dirigentes de MORENA porque ya se entero que por ordenes de arriba de Mario Delgado y de Durazo ella ya no podrá reelegirse como alcaldesa ya que se le atravesó un político muy pero muy cercano y muy amigo de Alfonso Durazo Mario “El Mayito” Martínez será el próximo candidato de MORENA a la alcaldía de Navojoa por ordenes superiores.

Y así dejan en el terreno a la señora Doña Chayito Quintero, cuando ella ya se sentía que otra vez podría ganar la presidencia municipal, pero cual seria su gran sorpresa que le impusieron a capa y espada al señor Don Mario “El Mayito” Martínez y pues ni hablar ordenes son ordenes y es así como en política a veces se tienen que aguantar cuando les imponen un candidato sin contar con el pueblo mas que con el dedo de Durazo y Delgado casi nadie.

Pero el asunto aquí podría tornarse mas grave porque seguiría la gran división en MORENA ya que aseguran que Doña Chayito Quintero no se quedara con los brazos cruzados y podría irse enojada a otros partidos que la acojan, le den protección y alguna candidatura, eso júrenlo que así pasara, porque sus allegados ya andan muy molestos, se sienten traicionados, alargados y despreciados, y si no al tiempo amigos lectores.