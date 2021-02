¡En MORENA sigue la gran desbandada en Hermosillo, ahora se va Norberto Barraza, será candidato a la alcaldía por el PRI-PAN-PRD y deja a Celida López muy débil algo anda muy mal en MORENA!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que pudiéramos no ser adivinos pero lo pronosticado aquí en esta humilde columnita se esta cumpliendo a capa y espada, después de la gran desbandada de morenistas en el municipio de San Luis Río Colorado ahora le toco a Hermosillo, donde el señorón de la capital y con mucho arrastre político el exdirector general de los servicios públicos de la actual administración de Celida López Don Norberto Barraza Almazán abandona a su exjefa y se va con “El Borrego Gándara”

Sera el candidato a la presidencia municipal de Hermosillo por la alianza PRI-PAN-PRD y con ello pues por lógica se deduce que Don Norberto Barraza se lleva muchísimos morenistas con el y la verdad no es por jorobar en contra de MORENA, de Celida y de rebote a Durazo pero algo están haciendo mal en Sonora que se les esta yendo la gente a otros partidos, como es el caso de este estupendo y carismático político de Hermosillo Don Norberto Barraza que dicen tiene muchísimo pueblo y ahora si ya las cosas cambien en Hermosillo y Celida ya no ira en caballo de hacienda hacia a su reelección.

Hay mucha gente que aseguran que su expupilo Don Norberto le ganara a Celida López y así las cosas amigos lectores, algo anda muy mal en MORENA que la gran verdad cada día mas se están cayendo en todo los aspectos preferencias, aceptación de la gente, en el animo de los votantes e inclusive en lo interno los mismos morenistas hablan pestes del partido, pues será el sereno pero necesitan detener esa gran corrida de bajada que los esta afectando mucho, y si no al tiempo amigos lectores.