¡En México se suben al ring dos morenistas de peso, Dolores Padierna contra Alejandro Rojas Díaz Duran, se pelean duro por la alcaldía de Cuauhtémoc!

VOCES DE MEXICO/Por Christopher Villegas/Director y Corresponsal en la Ciudad de México

En la Ciudad de México andan agarrados del chongo los morenistas, ahora le toco el turno a la morenista y diputada federal Dolores Padierna y al señorón Don Alejandro Rojas Díaz, donde sin pensar mucho se empezaron a tirar con todo hasta con el balde, resulta que los dos morenistas están enfrascados en un gran pleito político por querer ser el próximo jefe de la alcaldía de

Cuauhtémoc en la CDMX y ahora eso lo pone en el ring a darse con todo.

Doña Dolores Padierna apoyada por su esposo el señor de las ligas y de las pacas de dinero que fue muy famoso Don Rene Bejarano, andan con todo queriendo descalificar al otro candidato a la alcaldía Don Alejandro Rojas Díaz al grado de que Padierna lo demando por violencia política de genero, a lo cual Don Alejandro le contesto que la corrupción y el clientelismo no tienen genero, es una gran mentada de madre que Rene Bejarano y Dolores Padierna quieren controlar otra vez la alcaldía de

Cuauhtémoc, además Dolores Padierna no es morenista no se porque tantas concesiones hacía ella, ojala que Mario Delgado líder nacional de MORNEA le ponga ganas y busque resolver estos grande pleitos internos, entre nosotros mismos nos estamos acabando y quién sufrirá las consecuencias es el partido que llevo al poder a AMLO.

Es una gran lastima que después de tanto poder todo se derrumbe afirmo el candidato a la alcaldía de Cuauhtémoc en la Cd. de México, hasta las próximas Voces de México amigos lectores.